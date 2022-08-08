Как найти Новопятницкое водохранилище в Красноярском крае 2022: где находится водоем с кувшинками Фото: Людмила БОРОДИНА

Купальный сезон в Красноярском крае подошел к концу, но это не значит, что об отдыхе у воды можно забыть, ведь не одним купанием соблазнительны водоемы. Совсем недалеко от Красноярска есть место, которое сможет удивить. Рассказываем, как найти Новопятницкое водохранилище в Красноярском крае 2022 с кувшинками.

Как добраться до Новопятницкого водохранилища в Красноярском крае 2022

Фото: Людмила БОРОДИНА

Доехать до водохранилища с кувшинками можно тремя путями:

- на машине: достаточно вбить в навигатор «Новопятницкое водохранилище», либо добраться до одноименного села, повернуть налево и переехать мост. Время в пути – около 1,5-2 часов от Красноярска;

- на автобусе: на сайте автовокзала в строке «куда» вбить Новопятницкое и выбрать автобус. Транспорт ходит каждый день. Стоимость билета около 310 рублей;

- электричка. До Новопятницкого она ходит по выходным от Жд-вокзала. Время в пути: 09:58 и ехать три часа. Обратно поезд отправляется в 18:01 час. Цена билета около 200 рублей.

Можно ли купаться в Новопятницком водохранилище в Красноярском крае

Фото: Людмила БОРОДИНА

Купаться здесь нельзя. И дело не только в том, что сезон кончился. Вода здесь для плавания не приспособлена, дно в водорослях. Опускаться в воду здесь опасно, как с точки зрения последствий для здоровья, так и для жизни – можно запутаться в водорослях.

Но приезжают сюда и не за купанием. Главной фишкой являются «кувшинки», которые занимают немалую часть водоема, но чтобы добраться до них придется заплыть далековато от берега. Для этого многие берут катамаран (около 300 рублей в час) или другой водный транспорт, либо просто идут вдоль берега – подальше от благоустроенной территории.

Кроме того, отдыхающие могут остаться с ночевкой. Здесь предлагают арендовать палатки и другие необходимые для такого отдыха аксессуары. Есть возможность снять баню на плоту, после такого отдыха любоваться кувшинками еще приятнее.