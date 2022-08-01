В летней школе дети научились отличать настоящий мед от подделки и исследовали качество воды нескольких озер Красноярского края

Уже традиционно Школа «Перспектива» «распахнула свои двери» в палаточном лагере «Березка» с 4 по 8 июля. Сюда приехали 36 школьников от 13 до 18 лет и двадцать взрослых - все из разных уголков края и даже из других регионов.

Суета во время заселения, обед, прогулки до озера и обратно – все это сразу сплотило ребят. Уже вечером на мероприятии, организованном специально для знакомства, оставалось только уточнить некоторые детали и распределиться по отрядам.

Работа Школы была организована по трем направлениям: учебная, производственная, клубная.

Каждому ребенку самостоятельно нужно было индивидуальную образовательную программу на пять последующих дней. Они скрупулезно, стараясь соблюдать вышеперечисленные требования, подсчитывали и пересчитывали количество часов, обдумывая значимость выбираемых курсов и тем. Так, каждый создал свою индивидуальную программу.

За пять дней дети поняли, что многие дисциплины, которые они изучают в обычной школе, не такие и скучные. Все дело в правильном подходе. В «Перспективе» опытные наставники брали своих подопечных на интерес!

- Мы ехали 22 часа и не зря! – рассказал Монгуш Маадр, десятиклассник из села Бай – Хаак республики Тыва. - Нисколько не пожалел, приобрел новые знакомства, участвовал во всех мероприятиях, открыл в себе талант артиста. Получил аттестацию по трем предметам: финансовой грамотности, физике и математике. Понравились новые методики изучения учебного материала – в нашей школе такого нет. Обязательно приеду еще!

Так, на математике с применением методики Ривина дети осваивали приемы быстрого счета, решали задачи на проценты, логические и с экономическим содержанием. На физике изучили две сложные темы «Атмосферное давление» и «Магнетизм», а затем собственными руками из подручных материалов изготовили барометр и компас.На биологии погрузились в законы австрийского биолога-генетика Грегора Менделя. Освоили финансовую грамотность, узнали, что такое скимминг, фишинг, как предостеречь себя отSMS- мошенничества, бороться с вирусами, не стать участником финансовой пирамиды.

На химии исследовали на качество цветочный и гречишный мед. А еще они оценили качество воды сразу нескольких озер: Пионерского, Святого, Долгомостовского, Нижнего Ингаша. Самой грязной оказалась вода из Долгомостовского озера, а в озере «Святом» совсем нет серебра, ради которого туда каждое лето едут люди.

Плоды трудов производственной деятельности участники «Перспективы» потом увезли домой –фиточай из листьев Иван – Чая и сувениры. Все изготовили своими руками!

По вечерам дети играли в популярные игры: волейбол, выжигала, шарады, мафия и многое другое.

Самый грустный день - день отъезда. Ребята обнимались, обменивались телефонами, обещали писать и звонить, и обязательно встретиться в «Перспективе» на следующий год. А сегодня все что было задумано – выполнено и даже сформированы масштабные планы на следующий год.

- Работа ладилась во всем, потому что здесь все были на равных! – говорит Ольга Жукова, директор Долгомостовской общеобразовательной школы им. Александра Помозова. - Никто никого не заставлял, никто никому ничего не внушал, никто не учил жить. Однако, все учились, учились друг у друга: молодые у взрослых – взрослые у молодых. В итоге ученики, прошедшие хоть одну аттестацию, получили аттестаты: 29ребятпрошли по две аттестации, а шесть- три аттестации. Можно сказать, что третья смена летней предметно – методологической школы «Перспектива» удалась на все 100 процентов во всех смыслах!