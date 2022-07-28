Эксперты рассказали, грозят ли сибирской энергетике серьезные проблемы из-за обмеления Енисея

Протока возле вантового моста Фото: Юлия КОВАЛЬ

За минувшую зиму в Красноярском крае выпало аномально мало осадков в Енисейский бассейн и водохранилища, а значит, ГЭС работают на минимально возможных мощностях. Мы спросили нескольких экспертов оценить складывающуюся ситуацию и возможные последствия.

Руководитель Енисейского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, Сергей Капустин:

- По данным среднесибирского управления гидрометслужбы, приточность в этом году была минимальной за весь период наблюдений с 1936-го года. Приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище в июне и во втором квартале текущего года - был самым минимальным. Такой приток встречается раз в 100 лет. По Красноярскому водохранилищу приток тоже был намного ниже нормы. И такой приток встречается примерно раз в 70 лет.

Уровни воды в водохранилищах сейчас минимальный за 30 лет эксплуатации этих водохранилищ. Они наполнены примерно на 40-50%. Для того чтобы нам обеспечить водой осенне-зимний период водозаборов в нижнем бьефе, мы снизили сбросные расходы. Уровень воды в Енисее в пределах Красноярска понизился на 70 сантиметров относительно бытового уровня.

Вид на Енисей с Октябрьского моста Фото: Вадим МАЦНЕВ

У нас сейчас режим работы межведомственной рабочей группы переведен на усиленный. Мы еженедельно совещаемся. Отслеживаем совместно с коллегами из правительства республики Хакасия и правительства Красноярского края работу водозаборов. Они сейчас работают штатно, тем не менее к ним сейчас внимание, я думаю, у всех. Наша главная задача - оперативно среагировать на изменения дальнейшие по приточности и отработать осенне-зимний период.

Заместитель заведующего горно-геологического отделения института горного дела геологии и геотехнологии, СФУ Павел Самородков:

- У нас есть тенденция к тому, что климат теплеет. То есть глобальное потепление - это факт. Можно спорить о причинах, но, по крайней мере, средняя температура постепенно увеличивается.

По единичному случаю судить крайне сложно. Помните, наверное, в "Евгении Онегине" есть такие слова:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Меньше помнят, почему собственно крестьянин торжествует. Там перед этим идет текст:

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь....

То есть 19 век, еще до глобального потепления далеко-далеко, а вот такая вот ситуация возникла. Причем к "на третье в ночь" добавьте еще две недели старого стиля. Вот вам пожалуйста и ситуация с аномалия вполне себе естественной. На климат влияет очень много факторов. Если сохраниться активность осадков и дождь будет долго лить, то я думаю, к осени тенденция может измениться

Красноярское водохранилище Фото: Мария ЛЕНЦ

Водный эколог, Александр Колотов:

- Мы всегда относились к гидроэлектростанциям, как к самым надежным источникам энергоснабжения. Чтобы там ни было, всегда вода будет идти через турбины. Они будут крутиться, и выдавать ток. И я помню, что на ГЭС в сибирской энергосистеме - это ее хребет. Они обеспечивают и огромную выработку электроэнергии и что самое главное, обеспечивают маневренность для системы. Благодаря ГЭС можно оперативно подстраиваться под всплески энергопотребления. Особенно в час пик. На самом ли деле это вечный источник электроэнергии?

Мы постепенно видим как уровень водохранилищ енисейского каскада ГЭС падают. Не дай бог они скоро подойдут к мертвым уровням объема. Когда в принципе не рекомендуется водохранилища сливать дальше. И тогда ситуация может стать критичной. Все что нам нужно сейчас - это обильные продолжительные дожди. Оказывается что мы живем в 21-ом веке и до сих пор люди которые возомнили себя царем природы вынуждены молиться дождику.

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