«Арест автомобиля – самый эффективный метод взыскания средств»: судебные приставы рассказали, как не лишиться машины из-за долгов

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

Арест имущества из-за накопившегося долга - процедура стандартная и довольно распространенная. Просрочки по кредитам, накопившиеся алименты и неоплаченная коммуналка - причин для того, чтобы остаться без собственности, довольно много. Изъять за долги могут любое имущество, в рамках закона, конечно же. Но чаще всего «под раздачу» попадает автомобиль.

Из-за какой суммы долга могут арестовать машину? Что происходит с авто после того, как его забрали судебные приставы? Где продают транспорт, изъятый за долги? Об этом и многом другом в интервью «Комсомольской правде» рассказала Татьяна Харитонова, начальник отдела организации работы по реализации имущества должников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Харитонова Татьяна Борисовна Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

- Татьяна Борисовна, какую сумму долга и при каких условиях нужно накопить, чтобы приставы «начали охоту» за автомобилем?

— Арест на автомобиль приставы могут наложить, если у должника уже есть исполнительный лист, а сумма его долга более 3000 рублей. Признаюсь, это одна из самых эффективных мер по взысканию средств. Никакие бумажки не заставляют человека так оперативно гасить долги, как лишение автомобиля. 5 минут назад вы ехали в комфортных условиях, а тут вас останавливают, и вы прямо посреди дороги остаетесь без своей машины. Мотивация великолепная.

- Машину должника могут остановить прямо на улицах города?

- Да, для этого мы проводим совместные рейды с ГИБДД. Перед каждым таким мероприятием госавтоинспекторы анализируют передвижение автомобилей по дорогам города, используя комплекс видеофиксации. Поиск должников на дорогах происходит в режиме реального времени: полицейские отслеживают местоположение транспорта должника, передают эту информацию патрульным автомобилям и приставам. Ну а дальше уже дело техники – остановка, арест и помещение машины на спецстоянку до выплаты долга.

- А что дальше происходит с автомобилем?

- После того как машину арестовали, её владелец должен успеть в течение 10 дней погасить задолженность. Если же оплата не поступила в этот срок, то автомобиль подлежит продаже в счет долга. С начала 2022 года в Красноярском крае приставы арестовали более 2000 транспортных средств, и часть из них была продана. Это позволило вернуть в государственный бюджет, организациям и гражданам около 28 миллионов рублей, которые им полагались по закону.

- Кто и как продаёт машины должников? Как устанавливается цена?

- Арестованные автомобили должников продает МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, а также отобранные им на конкурсной основе специализированные организации.

Сначала судебный пристав-исполнитель выносит постановление о передаче арестованной машины на реализацию. Авто проходит экспертную оценку специалистов по рыночным ценам, устанавливается его стоимость. Залоговые автомобили реализуются по стоимости, указанной в судебном документе.

После оценки машина должна быть передана на продажу не позднее 20 дней с момента получения заключения. Как только подписан акт приема-передачи, машина считается переданной на реализацию.

Постановление о передаче автомобиля должника на реализацию направляется в территориальное подразделение Росимущества, которое в течение 5 рабочих дней после его получения принимает решение – либо они придают машину самостоятельно, либо привлекают специализированные организации.

Торги должны быть проведены в двухмесячный срок со дня получения организатором торгов машины для реализации.

- Как определяют, машина будет продана тому, кто первый захочет её купить, или с торгов?

- Тут все просто: если машина стоит больше 500 000 рублей или является залоговым имуществом, то она уходит с торгов. Во всех остальных случаях её реализуют на комиссионных началах. Это означает, что её может приобрести любой желающий по заявленной стоимости.

- Как жителям края узнать, кто и где проводит такие торги?

- Росимущество или специализированная организация должны опубликовать извещение о торгах не менее чем за 30 дней до даты их проведения. Информация появляется в интернете и печатных СМИ с указанием, какое имущество будет реализовываться.

Также эти данные можно найти и на сайте ГУФССП (Главное Управление Федеральной службы судебных приставов. – Прим.ред.)

— А если машину никто не захотел покупать?

- Такое бывает, что машину не продали с первого раза. Тогда Росимущество или специализированные организации сообщают об этом судебному приставу. Он выносит постановление о снижении начальной цены на 15%. Если же и это не помогает, то специалист направляет взыскателю (тому, кому должник не выплатил вовремя деньги. – Прим.ред.) предложение оставить автомобиль за собой. Нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене на 25% ниже его оценочной стоимости.

— Что будет, если взыскатель не захочет забирать машину?

— Если взыскатель не захотел забирать машину в качестве уплаты долга, то она возвращается к должнику. Тогда судебный пристав будет арестовывать другое имущество, которое можно продать и погасить задолженность. Иногда у должника больше ничего нет, в этом случае исполнительный документ возвращается взыскателю. Через полгода он имеет право вновь направить его на исполнение в ГУФССП.

- Татьяна Борисовна, а в какие сроки должникам нужно выплатить долг после получения исполнительного листа, чтобы не доводить до ареста автомобиля?

- После того как должник получил уведомление о том, что в его отношении возбуждено исполнительное производство, начинается отсчет срока для добровольного погашения задолженности – 5 дней. Если долг не погашен, то судебные приставы могут наложить арест на автомобиль.

Очень важный момент – если должник уплачивает долг на месте, когда его останавливают, чтобы арестовать автомобиль, то он транспортного средства не лишится. К примеру, в апреле во время рейда с ГИБДД судебные приставы установили должника. Его остановили, объяснили ему про долг и сообщили, что его автомобиль Porsche Panamera будет арестован. Тогда тот выразил желание погасить задолженность на месте и уплатил 60 000 рублей за коммунальные услуги. Уплатить долг быстро можно с помощью приложений банка или интернет-портала Государственных услуг.

— С крупными суммами все понятно. А вы говорили, что если долг менее 3000 рублей, то имущество не арестовывают. А как тогда быть с должником, если он не хочет возвращать деньги?

— Тут слегка другой порядок: если в течение срока добровольного погашения (5 дней) долг не был уплачен, то пристав вручает ему требование, согласно которому долг может быть уплачен. Если же это не помогает, то тогда должника привлекут к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. – Прим.ред.).

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ЦИФРА:

Всего 2022 году за 5 месяцев сотрудниками ГУФССП России по Красноярскому краю арестовано более 2,2 тысяч транспортных средств должников.

КОНКРЕТНО:

Процесс реализации арестованного имущества, в том числе транспорта, регламентируется Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также совместным Приказом от30.04.2015 Федеральной службы судебных приставов № 0001/13 и Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 01/12165.