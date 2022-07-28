Популярные и дикие Ивановские озера в Хакасии вскоре станут платными Фото: Мария ЛЕНЦ

Ивановские озера – красивейшее место на севере Хакасии (в Орджоникидзевском районе), неподалеку от поселка Приисковый. Предгорья Кузнецкого Алатау, живописные горы, четыре небольших водоема, соединенным между собой протоками, где сразу можно оказаться во всех временах года. Они популярны у любителей дикой нетронутой природы, хотя чтобы добраться туда, требуется хорошая подготовка.

Правительство Хакасии давно планирует включить Ивановские озера в туристско-экскурсионный кластер. Но с учетом того, что это особо охраняемая природная территория, следовательно, и требования к туристам здесь особое. Сюда будут вложены инвестиции для обустройства дорог и кемпингов. Это поможет популяризации и конкретного места, и туризма республики в целом.

Но при этом должна быть отдача. Закон позволяет взимать плату за посещение особо охраняемых территорий в размере не менее 0,5 % от прожиточного минимума в регионе. Для Ивановских озер, например, сошлись на сумме 100 рублей. Вполне себе доступная цена, если учесть, что приезжают люди, которые могут себе позволить такой отдых.

Деньги пойдут на вывоз мусора, строительство и обслуживание туалетов, на улучшение инфраструктуры – беседки, автостоянки, зоны мангалов.

- Наша задача – сделать туристический поток на особо охраняемых природных территориях организованным, сохранить уникальность флоры и фауны памятников природы, - пояснил министр природных ресурсов и экологии Хакасии Владимир Лебедев.

Добавим, что такое же решение принято и в отношении еще двух уникальных природных достопримечательностей – горы «Уйтаг» (Аскизкий район) и «Каменный лес» (Ширинский район). Для льготных категорий населения посещение этих мест остается бесплатным.

В Хакасии в настоящее время функционируют 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения, это 7 памятников природы, 6 государственных природных заказников и 2 природных парка.