В Туве отец в пьяном угаре забил до смерти свою семимесячную дочь из-за громкого плача

Фото: СУ СК

В Туве произошло жуткое убийство семимесячного ребенка. 45-летний отец напился, пока присматривал за детьми и забил до смерти свою младшую дочь. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск» в Следственном комитете, заведено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Все произошло еще 13 мая 2022 года. Отец остался присматривать за своими детьми – 3-летней и 7-месячной дочерьми – пока мама ушла на работу. 45-летней мужчина решил совместить «приятное с полезным» и к 13 часам дня был серьезно пьян.

Тут его внимание потребовалось младшей дочери – девочка начала плакать не переставая, чем вызвала недовольство отца. Свою злобу мужчина сначала выместил на старшей дочери, он сильно отругал её, и она выбежала из дома. Когда трёхлетняя девочка ушла, то отец продолжил срываться уже на младшей – в пьяном угаре он бросился к ребенку и начал её избивать. Как пояснили в СК, родитель нанес не менее трёх серьезных ударов по лицу и голове малышки.

Через некоторое время младшей дочери стало плохо – она стала вялая, её тошнило. Отец позвонил матери и сказал, что с малышкой что-то происходит и ей нужен врач. Женщина вызвала скорую.

Медики сразу же повезли ребенка в больницу, состояние у девочки было крайне тяжелым. По прибытию врачи пытались спасти малышку, но уже было слишком поздно. Ребенок скончался в больнице из-за полученных травм.

В СК было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». 45-летний отец девочки был арестован. Сейчас расследование завершено, материалы дела отправлены суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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