Великобритания ввела санкции против губернатора Красноярского края

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Власти Великобритании ввели санкции против еще 30 российских деятелей. На этот раз в санкционные списки попали губернаторы ряда российских регионов. В числе прочих в черный список вошел губернатор Красноярского края Александр Усс.

Всем подсанкционным чиновникам был запрещен въезд в Великобританию, также власти страны заморозят активы губернаторов в британских банках, если таковые имелись.

Отметим, что помимо Усса в перечень вошли главы Якутии, Чувашии, Тувы, Новосибирской области и других сибирских регионов, а также руководители областей, граничащих с Украиной – Курской, Брянской и Воронежской.