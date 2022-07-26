«Полюс Логистика»: работа есть всегда

На большинстве предприятий «Полюса» сотрудники работают вахтовым методом. Фото предоставлено компанией

Предложения есть

Из-за сложившейся в стране ситуации многие компании принимают решение о сокращении производства, временном приостановлении работы или вовсе уходят с российского рынка. Часть компаний теряет рынки сбыта, поставщиков, источники передовых технологий, капитал. По данным Росстата на апрель 2022 года, уровень безработицы в России составлял 4%. По прогнозам экспертов, уже к концу года показатели по стране могут значительно возрасти. Поэтому поиск стабильной и хорошо оплачиваемой работы сейчас является как никогда актуальным. Порой найти добросовестного работодателя не так-то просто. Лишь компании-лидеры могут предложить достойные условия труда и заработка. Одна из таких – «Полюс Логистика».

Компания оказывает весь спектр логистическо-транспортных услуг и полностью обслуживает потребности золотодобывающей компании «Полюс». Предприятие перевозит сотрудников, занимается транспортировкой грузов, необходимых для золотодобывающего производства. Парк техники компании внушителен и составляет примерно 1300 единиц транспортных средств: от легковых автомобилей до тяжелых кранов и бульдозеров.

За 11 лет «Полюс Логистика» из одного филиала выросла в развитую сеть – представительства есть во всех регионах присутствия компании «Полюс»: Красноярский филиал в поселке Еруда, Магаданский филиал в поселке Омчак, Якутский филиал в поселке Нижний Куранах, Иркутский – в Бодайбо.

Сотрудники проходят обучение и повышают свою квалификацию. Фото предоставлено компанией

Для мужчин и женщин

Производственные мощности компании увеличиваются, поэтому возникает потребность в обеспечении квалифицированными кадрами. Компания приглашает на работу сотрудников автоматизированных рабочих мест:

- электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования грузоподъемных машин и механизмов (ГМП);

- электрогазосварщиков;

- слесарей по ремонту автомобилей;

- токарей;

- вулканизаторщиков;

- слесарей по топливной аппаратуре;

- слесарей-ремонтников ГПМ.

Также требуются водители всех категорий, работники склада, операторы АЗС. На привычные «мужские» вакансии «Полюс Логистика» ждет в том числе и женщин, например, на должности водителей.

Тренироваться в управлении машинами можно на симуляторах. Фото предоставлено компанией

Вахта – это современно и комфортно

На большинстве предприятий «Полюса» сотрудники работают вахтовым методом. У многих слово «вахта» ассоциируется с поселками, затерянными в тайге, суровыми трудовыми буднями и тяжелой работой. Для кого-то вахта – самое обычное дело, и работа эта отличается лишь особым режимом труда, который имеет свои особенности.

К примеру, при вахтовом формате работы времени на отдых больше, чем при традиционном «офисном». Работать приходится 8 месяцев в году, а остальное время – отдых. Можно заняться здоровьем, путешествовать, проводить время с семьей. Существует межвахтовый отдых – время между возвращением домой и очередным отъездом на объект. И, что важно, он тоже оплачивается.

Тем, кто впервые прибывают на вахту, бывает сложно адаптироваться к такому непривычному режиму. Однако, в «Полюс Логистике» созданы все условия для адаптации новых сотрудников.

Конечно, существенный фактор – оплата труда. Вахта – удобный способ за небольшой промежуток времени накопить внушительную сумму денег.

Еще один аргумент в пользу вахты, как ни странно, бытовой. На территории вахтовых поселков «Полюса» организованы комфортные условия работы: проживание в благоустроенных общежитиях или мобильных вагон-домах, оборудованные всем необходимым. Для досуга между сменами есть тренажерные залы, столы для игры в теннис, бильярд.

В «Полюс Логистике» созданы все условия для адаптации новых сотрудников. Фото предоставлено компанией

Существенные плюсы работы в компании:

- официальное трудоустройство;

- своевременная и стабильная оплата труда (северные надбавки за работу в тяжелых условиях, повышенный уровень заработной платы);

- комфортные социально-бытовые условия проживания вахтовым методом;

- расширенный социальный пакет (медицинское страхование, различные виды материальной помощи, компенсация транспортных расходов, оплата детского отдыха и др.);

- профессиональное обучение (дополнительное образование, курсы повышения квалификации);

- корпоративные мероприятия.

Об актуальных вакансиях «Полюс Логистика» можно узнать на сайте career.polyus.com. На вопросы по трудоустройству вам ответят по телефону 8-800-707-66-44 (звонок бесплатный).

КОНКРЕТНО

«Полюс Логистика» – это:

- более 3 тыс. сотрудников;

- более 1700 сотрудников – водители;

- более 1300 единиц техники;

- собственный речной флот;

- объем грузоперевозок по всем филиалам в 2021 году – 256 696 млн. ткм.