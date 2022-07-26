В Красноярске вандалы повредили двери храма Рождества Христова Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вандалы повредили двери храма Рождества Христова на улице Щорса. Информацию подтвердили в пресс-службе Красноярской епархии. Пока что на месте «родных» дверей навесили замену, выглядят они точно также.

Когда именно произошла порча, не уточняется. Но известно, что нападали на них как минимум два раза. Например, 14 декабря 2016 года, незадолго до полуночи, мужчина зашел во двор храма, затем поднялся на крыльцо и облил дверь какой-то жидкостью. Затем все ярко заполыхало. За это его осудили на два года условно.

Добавим, что на сегодня храм Рождества Христова – самое большой религиозное сооружение в Красноярске. Его площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров. Высота от земли и до верхушки креста – 56 метров. В храме проводятся все торжественные богослужения в честь двунадесятых православных праздников.