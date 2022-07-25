В Красноярске в Солнечном восстановили историческую схему водоснабжения

Сьтройка нового водопровода в Солнечном. Фото: КрасКом.

Микрорайон Солнечный появился на карте города в 70-ые годы, когда здесь начали строить дома для сотрудников экскаваторного завода Крастяжмаш. Строили быстро, комплексно, со школами, детскими садами, магазинами и, конечно же, коммуникациями. В частности, на проспекте 60 лет Образования СССР были проложены два водопровода диаметром 250 мм каждый, которые в дальнейшем перешли в собственность муниципалитета. За сорок лет эксплуатации стальные трубы полностью износились и поверх двух проржавевших труб застройщики проложили одну диаметром 500 мм, это было необходимо, чтобы сохранить темпы жилищного строительства в Солнечном. А надо отметить, что жилье здесь активно строится и по сей день, однако есть одна проблема: из-за непонятно как заключенных сделок с землей постоянно случаются конфликты, в Солнечном даже есть свой «феодал», который диктует свои порядки и на борьбу с которым уходят годы. То люди не могут проехать к своим участкам, то собственник выступил против водопровода и даже обратился в Свердловский районный суд Красноярска с исковым заявлением. Судья встал на его строну и обязал водоканал изъять трубу диаметром 500 мм, выровнять поверхность земельного участка, установить забор. Случилось это в 2017 году.

С тех пор микрорайон прирос новыми миллионами квадратных метров жилья, а пригород — тысячами новых коттеджей. Из-за разрыва «водопроводного кольца» до жителей верхних этажей холодная вода доходила не всегда, а в пригородных СНТ в жаркие дни нечем было поливать огороды.

— Чтобы вода была у всех, мы увеличили давление в трубопроводах. Конечно, это потенциальный риск аварийности на сетях, но другого выхода не было, — отмечает генеральный директор КрасКом — совместного предприятия правительства Красноярского края, городской администрации и СГК Олег Гончеров.

Более пяти лет юристы администрации города Красноярска в судах различных инстанций добивались отмены этого решения. Сейчас спорный участок подлежит изъятию для муниципальных нужд, как и другие земли этого собственника, необходимые для строительства автомобильной дороги в границах улиц: Гриболевская – Соколовская – Ольховая – Черемуховая.

Кроме того, по решению Советского районного суда Красноярска городская администрация выкупила у предпринимателя земельный участок, под которым был восстановлен трубопровод, и зарегистрировала в кадастровой палате публичный сервитут на ограниченное право пользования частной землей, чтобы в дальнейшем красноярский водоканал мог беспрепятственно обслуживать сети.

— Сейчас в Солнечном ликвидирован дефицит холодной воды и обеспечен резерв мощности для технологического подключения новостроек, - подводит итог многолетней работы Олег Гончеров.