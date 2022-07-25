В Красноярске ученые смогли получить нефтепродукты из пластмассового мусора

Фото: Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»

Красноярские ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и нескольких университетов смогли переработать пластмассовые отходы так, что на выходе получили углеводородное сырье для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Как рассказали в пресс-службе ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», в основе метода лежит газифицированное «сжигание» полимера, после которого образуется синтетический газ и небольшое количество золы.

Ученые во время экспериментов воспользовались особыми свойствами полимеров, что привело к их переработке в углеводородное сырье. Вместо «сожженного пластика» было получено несколько видов углеводородов, которые могут использоваться в качестве топлива для производства электроэнергии или пара, а также для производства водорода, а конденсат может быть применён для обычных процессов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, для изготовления первичных полимеров.

Как рассказал Дмитрий Чирков, инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН, сотрудник СибГУ им. М.В. Решетнева, изначально перед учеными стояла задача получение углеродных нанотрубок из мусора. А в результате, в качестве побочного продукта, был еще получен и странный конденсат. Который был сильно похож на нефтепродукт.

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