Яндекс о доходах таксистов в Красноярске: они выросли на 20% в этом году

В Красноярске водители такси жалуются, что якобы не получили обещанные им бонусы, и теперь недовольны своим заработком. Мы решили разобраться, что произошло и какой на самом деле у водителей доход.

Напомним, несколько таксистов сообщили, что после того, как они выполнили в рамках акции 95 заказов, за которые им полагалась доплата, обещанные деньги на счет им так и не поступили. Чтобы выполнить условия, водители работали без перерывов и выходных. Теперь жалеют о потраченном времени и силах.

В Яндексе пояснили: чтобы разобраться в ситуации, необходимо подтверждение, действительно ли человек работает с сервисом.

- Для проверки информации нам нужно получить данные о водителях. Без этого сложно понять, что именно случилось и сотрудничают ли они с сервисом Яндекс Go. Иногда, чтобы получить бонусы, водители пользуются недобросовестными методами. Такие действия фиксируются алгоритмами службы безопасности, - отметили в компании.

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ВОДИТЕЛИ

Что касается доходов водителей, то таксисты в Красноярске в среднем могут получать до 100 тысяч в месяц – эту цифру можно рассчитать. Кстати, по данным Росстата, средняя зарплата в регионе сейчас около 67 тысяч рублей.

- За последние полгода заработок таксистов в Красноярске вырос на 20%. Водители, работающие в тарифе «Эконом», зарабатывают около 550 рублей в час, - сообщили в пресс-службе компании. - Сервис предоставляет стабильный поток заказов. Так, доставляя пользователя до места назначения, водитель, как правило, тут же получает новый заказ неподалеку. Это ведет к минимальной потере времени между заказами.

Более того, агрегатор никоим образом не ограничивает таксистов в заработке, а, наоборот, внедряет различные мотивационные программы.

- Условия таких программ в каждом регионе разные. Но мы всегда следим за тем, чтобы условия выполнения заказов были для водителей эффективны, - отметили в Яндексе.

Рост доходов отмечают и сами водители.

- Я получаю в среднем около 100 тысяч в месяц, но иногда и больше выходит. В июне, например, 141 тысяча вышла. Но так было не всегда. Я сотрудничал со многими сервисами и пробовал различные варианты, условия. Смотрел, в каком случае, где больше можно получить, учился правильно общаться с пассажирами, чтобы они не просто были довольны сервисом, но и чаевые оставляли. К тому же еще оформился самозанятым, - говорит водитель Алексей. - Все в комплексе дало хороший результат.