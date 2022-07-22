Главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин и главный внештатный трансплантолог РФ Сергей Готье

О проблемах и достижениях современной трансплантологии, а также донорстве органов в студии радио «Комсомольская правда» на 107.1 FMмы поговорили c главным внештатным трансплантологом Минздрава РФ, директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергеем Готье, и главным врачом Красноярской краевой клинической больницы, Егором Корчагиным.

Ведущий:

- В Красноярске появится отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток* для пациентов со злокачественными заболеваниями. Расскажите об этом.

Егор Корчагин:

- Наши коллеги из Краевой детской больницы начинают эту программу для того, чтобыдети, которые страдают лейкозом, смогли получить все этапы оказания медицинской помощи. В дальнейшем будем рассматривать вопрос об организации такой же помощи и взрослым пациентам на базе нашей больницы. Но сегодня более важно вести речь о трансплантации таких органов, как почки, печень и сердце. Это программа стартовала в Красноярске в 2014 году. Сейчас в ней участвуют три медицинских организации, такие как: федеральный центр сердечно сосудистой хирургии, Сибирский клинический центр МФБА России и Краевая клиническая больница. С помощью врачей этих учреждений мы оказываем помощь по трансплантации печени, почек, сердца жителям Красноярского края.

- Какие органы самые сложные для пересадки?

Сергей Готье:

- В нашей специальности не правильно говорить о сложности в трансплантации какого либо органа, все зависит от того, насколько больница и ее команда обладает практикой. Отметим, что для профессионалов, которые занимаются трансплантацией органов, Красноярский край является местом сосредоточения компетентных специалистов.

В Российской Федерации всего 35 регионов из 85 развивают направление трансплантации органов. Обычно это касается почек. Потому что потребность в их трансплантации во всем мире самая большая. Тем не менее, во всех странах мира всегда имеется длинный лист ожидания донорских органов. Что касается России, то мы достаточно поздно приступили к системному освоению всех видов трансплантации и сейчас мы хотим использовать те наиболее развитые регионы, в которых существуют действительно высокие технологии медицины.

- Насколько это дорогие технологии?

- Что касается бюджетов, да, это дорогие технологии. Но, к примеру, в Красноярском крае 700 человек нуждаются в такой процедуре, как диализ (слава богу, он у нас есть, и люди получают лечение). А диализ это 1 млн рублей в год на каждого пациента, соответственно 700 млн в год.

- Как законодательно выглядит процедура донорства органов?

- Существуют два принципиальных вида законодательства по поводу посмертного донорства. Это испрошенное согласие и презумпция согласие.

Большинство стран Европы работает по презумпции. Это значит, что если человек не оставил каких-то документов о несогласии на донорство, то он автоматически расценивается как возможный потенциальный донор органов. И на этой основе существуют многие трансплантационные системы. Вся католическая Европа работает по презумпции согласия. В России так же. Что касается регионов, городов, то Москва - наиболее организованный кластер в плане органного донорства, который обеспечивает примерно 1000 трансплантаций в год на территории столицы. Там работают 14 организаций, которые занимаются трансплантацией.

*Стволовые клетки, которые дают начало другим специализированным клеткам.