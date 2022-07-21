В Красноярском крае пьяный мужчина забил до смерти знакомого за разврат с ребенком

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В Манском районе Красноярского края 29-летний мужчина в пьяном угаре узнал, что его 47-летний приятель отбывал срок за развратные действия с ребенком и жестоко расправился с ним. Житель села Шалинское избил своего знакомого так, что тот скончался на месте от полученных травм. Как рассказали в Следственном комитете, согласно заключению экспертов, у бывшего 47-летнего сидельца не было диагноза «педофилия».

Все произошло ночью 19 июля. Двое мужчин устроили застолье с алкоголем. Когда оба уже были сильно пьяные, то 47-летний мужчина признался приятелю, что отсидел срок по статье «развратные действия в отношении несовершеннолетних». 29-летнего сельчанина это привело в бешенство. Слово за слово и началась драка. Молодой мужчина в ярости избивал знакомого руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Бывший сиделец скончался на месте.

Следователи завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 29-летний мужчина арестован, сейчас находится в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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