«Рынок факторинга в России вырос на 400 миллиардов рублей»: предприниматели обсудили перспективы факторинга в рамках бизнес-завтрака

Встреча предпринимателей прошла в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» в формате бизнес-завтрака. Фото: пресс-служба Ак Барс Банк.

В Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» прошла неформальная встреча ведущих бизнесменов Красноярского края. Предприниматели обсудили тенденции развития факторинга в России, преимущества этой услуги и актуальные принципы взаимодействия с крупными дебиторами и ритейлом.

С факторингом - финансовой услугой для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа - знакомы многие предприниматели. И ежегодно спрос на нее только растет, поскольку она позволяет продавцу получать деньги за товар сразу же после отгрузки, что устраняет кассовые разрывы и пополняет оборотный капитал. Но ситуация на рынке стремительно меняется, а компании продолжают искать новые решения бизнес-проблем. Об особенностях факторинга как современного комплекса финансовых услуг для производителей и поставщиков рассказал управляющий директор управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Павел Волков.

Управляющий директор управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Павел Волков представил бизнес-сообществу возможности факторинга. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка.

— В России факторинг в последние годы набирает все большую популярность. Сказалась пандемия, когда заказчики и покупатели начали резко увеличивать свои отсрочки по исполнению обязательств. По итогам 2020 года рынок факторинга в России вырос на 400 миллиардов рублей и рост составил 37% — отметил Павел Волков — Позднее, зимой 2021 года, наблюдалась тенденция перевода поставщиками на авансовую систему расчетов. Мы оперативно отреагировали на эту ситуацию и готовы были предложить свои решения этой проблемы.

Эксперт подчеркнул, что команда, которая занимается факторингом в Ак Барс Банке, работает в этом направлении с 2009 года и хорошо знает все аспекты данного продукта.

Трендовые схемы факторинга актуальны как для поставщиков, так и для ритейла. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка.

В завершение выступления Павел Волков озвучил актуальные варианты решения различных бизнес-проблем с помощью этого инструмента, такие как: факторинг с правом регресса, факторинг без права регресса, закрытый факторинг с регрессом и экспресс-факторинг «ТОП-600». Это быстрое решение для поставщиков, которое позволяет реализовать ускоренный анализ и гарантирует принятие решения в течение двух дней, если контрагентом является компания из перечня 600 крупнейших компаний России. Было озвучено также несколько схем для заказчиков: реверсивный факторинг с правом регресса, агентский факторинг и финансирование цепочки поставок.

Тема вызвала широкий отклик среди гостей встречи, а в финале мероприятия предприниматели вместе с экспертом разобрали частные кейсы.