В Красноярском крае на трассе столкнулись две фуры и сгорели дотла, есть погибшие

Фото: МЧС

В Красноярском крае на трассе Р-255 Сибирь произошла страшная авария между двумя фурами – большегрузы после столкновения загорелись и сгорели дотла. Как сообщают в ГИБДД, водитель и пассажир одной из них погибли на месте.

Фото: МЧС

Все произошло в 21:40 18 июля на 625 километре Р-255 Сибирь. Известно, что водитель грузовика Volvo выехал на встречку, где в это время проезжал «КамАз». Две фуры столкнулись, от удара оба большегруза загорелись. Водитель Volvo был госпитализирован, а водитель и пассажир «КамАза» погибли на месте.

В МЧС сообщили, что одна из фур перевозила несколько 200-литровых бочек с бензином. Она загорелась первой, но потом огонь перекинулся и на вторую машину. Оба автомобиля выгорели буквально дотла. С огнем пожарные смогли справиться приблизительно за час.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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