«Я так и не привык, что в моей груди бьется чужое сердце»: как живет красноярец, переживший операцию по трансплантации

Дмитрий Котлов со своими сыновьями, фото предоставлено героем публикации

С 2016 года в Красноярской краевой больнице проводятся операции по пересадке сердца – за 5,5 лет новый орган и шанс на жизнь получили уже несколько десятков человек. Сложное хирургическое вмешательство, длительное восстановление и полное переосмысление всего происходящего. Откровенно о жизни после пересадки сердца, чувстве вины и влиянии нового органа на судьбу корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал пациент, прошедший через эту процедуру.

Дмитрию Котлову 49 лет, в 2019 году он перенес операцию по трансплантации сердца – его донором стал мужчина, погибший в серьезной аварии. Красноярец уже более трёх лет живет с чужим сердцем в груди и никак не может к этому привыкнуть. Но искренне считает его своим, ведь благодаря ему он жив и может наслаждаться этим миром.

«С таким диагнозом долго не живут»

- Когда мне было год и два месяца, то врачи поставили мне диагноз фиброэластоз эндокарда – если простыми словами, то это когда сердечко развивается не по правилам и серьезно страдает весь организм. Это не лечится и малыши с таким долго не живут. Но мне каким-то невероятным образом повезло – я просто наблюдался у врачей, стоял на учете, особых проблем у меня с сердцем и здоровьем никогда не было. Были определенные ограничения, но жил я полноценной жизнью.

Сердце дало о себе знать после 40 лет – сначала мне стало тяжело выполнять физическую работу, что-то поднимать, а дальше было только хуже. Когда прошел все обследования, врачей, стало понятно, что мне нужна пересадка сердца. Это меня шокировало.

Сначала я не принимал эту мысль, говорил, может я еще с таким сердцем поживу маленько? Ну и что, что оно увеличилось и неравномерное, зато моё. Ну а потом я подумал: а сколько это маленько продлиться? Много или мало? Может мало и... все. У меня семья, двое пацанов растет - мне есть ради кого и чего жить. И решился. Было не то, чтобы страшно. Неизвестность всегда пугает. Ты же не знаешь, сможешь ли ты очнуться или нет.

Дмитрий с семьей, фото предоставлено героем публикации

«Я почти сутки провел с донором в соседних операционных, в ожидании, пока констатируют его смерть»

- В очереди я был около года. За это время прошел большое количество обследований, меня изучили вдоль и поперек. И вот появился подходящий для меня донор.

Тот день, когда нашлось сердце, я запомнил очень хорошо. Это было 1 апреля 2019 года. Я шел из гаража домой. Звонок. Поднял трубку, мне говорят, что появился донор и в течение двух часов мне нужно быть в больнице. Я был шокирован. Все спуталось в голове, эмоции били через край, было страшно. Я поставил в известность жену – она вообще ничего сказать почти не смогла – «понятно» и все. Заехал домой, быстро собрался, прыгнул в такси и помчался в больницу.

Я приехал, сдал анализы, прошел все процедуры подготовки и меня отвезли в операционную. Там я прождал еще сутки, пока будет констатирована смерть моего донора. Он находился в соседней операционной за стенкой. И по всем правилам врачам было необходимо зафиксировать его гибель: они проверяли импульсы в головном мозге – есть или нет. Идут? Значит ждем дальше. Так мы провели почти сутки. Это было очень сложно морально – мысли шли потоком. Для себя в тот момент я понял и принял – я в его гибели не участвовал, это просто стечение обстоятельств. Мне не за что себя винить.

Операция длилась около 6 часов, точно не помню – все это время супруга и дети были дома. После операции, когда начал соображать, попросил, чтобы позвонили жене и сказали, что все хорошо. Когда уже отошел маленько, то мне дали трубку. Она плакала, надеюсь, что от счастья (смеётся).

«Вода вкусная»

Когда я очнулся, у меня во рту были трубки, весь в датчиках был. Первая мысль «ЖИВОЙ!». И ощущение, что ты жив. Невероятное чувство. Когда убрали трубки и ты пьешь воду – она вкусная (смеется).

О доноре я знаю, что это мужчина. Он разбился в аварии. Кто он, чем занимался, как жил – этого всего не рассказывают. С его родственниками не хотел бы встречаться – мне кажется, им будет очень тяжело, да и мне сложно. Но я очень хотел бы им сказать спасибо, что они согласились на донорство. Их «ДА» дало мне возможность жить, быть рядом с близкими еще какое-то время. У нас как говорят – год прожил, значит проживешь еще два. С пересаженным сердцем рекорд – 27 лет. Жена говорит: "ну что, установим новый?"

Спустя три года я так и не привык к мысли, что в моей груди бьется чужое сердце. Я его воспринимаю как своё, но знаю же, что оно чужое. Отделаться от мысли, что в твоем организме чужой орган – невозможно.

«Сильнее ценить жизнь…»

После операции моя семья говорит, что я стал более агрессивный. Мол, может это качество донора, но я в это не верю. Характер явно с сердцем не передается, да и вообще мне кажется наоборот – я стал более спокойным и иначе относиться к окружающим. Я стал сильнее ценить время с близкими.

Появилась необходимость изменить жизнь – такая операция очень сильно меняет мировоззрение. Это невозможно описать. Меняется человек. Внутреннее состояние высказать невозможно. Ты начинаешь больше ценить какие-то банальные вещи. Это здорово.

Ну и здоровье накладывает свои какие-то ограничения – нельзя тяжелое поднимать, бегать, физически активно отдыхать нужно с осторожностью. В общем, жить как раньше не получается ни в каком смысле.

По мне внешне не заметно, что у меня сердце донора и первая группа инвалидности. И мне, честно говоря, неловко пользоваться своими «льготами». К примеру, я редко езжу в автобусе. Но мне стоять долго тяжело, поэтому необходимо будет сесть. И как-то странно, что я внешне здоровый и крепкий мужчина вдруг на инвалидном месте. Всем же не объяснишь, что я тут делаю и из-за чего у меня инвалидность.

Еще одна важная мысль – после своей смерти я хотел бы, чтобы мои органы могли спасти кого-то. Это то самое чудо, когда смерть становится началом новой жизни. Об этом я думал еще до операции в положительном ключе, ну а после - стал уверен на все сто процентов.

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