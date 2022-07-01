В Лесосибирске полиция ищет беспечную мать, которая бросила ребенка в потоке машин на «зебре»

Фото: Я живу в Лесосибирске

В Лесосибирске Красноярского края полиция разыскивает мать, которая бросила маленького ребенка на пешеходном переходе. Видео ранее опубликовал в соцсетях один из водителей: на кадрах видно что женщина, вероятно, мать ребенка, не оборачиваясь прошла по «зебре» вперед, а малышу пришлось переходить дорогу в одиночку. При этом мальчику на вид не более пяти лет.

На кадрах также видно, что ребенок находился в реальной опасности. По дороге в этот момент двигались машины, а мальчик не очень активно смотрел по сторонам. Мать ребенка это, судя по всему, волновало мало – она отошла от него еще на остановке.

Видеозаписью уже заинтересовались полицейские: сотрудники пытаются установить личность женщины, чтобы объяснить ей, что подобное поведение опасно и может привести к трагедии.

– Мы хотим разъяснить ей, что такое поведение очень опасно и может привести к трагическим последствиям. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения, которые еще не умеют правильно ориентироваться на улице и контролировать ситуацию на дороге, – отметили в МВД по Красноярскому краю.