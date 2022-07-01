Прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Семина: на лед вышли друзья, жена, сыновья и мама

Команда Александра Семина: мама, жена, сыновья и друзья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто из звезд мирового хоккея приедет на «Легендарный овертайм», прощальный матч Александра Семина, не говорили до последнего дня. Но ажиотаж все равно был огромный. Еще бы! Единственный в Красноярске хоккеист с мировой славой заканчивает карьеру игрока и начинает новую в той самой красноярской команде «Сокол», в которую пришел еще пацаном. Да, такое бывает! Двукратный чемпион мира с 12-летней карьерой в НХЛ, многомиллионными контрактами и недвижимостью в США вернулся в родной сибирский город и продолжит заниматься хоккеем, но уже в другой роли и с мечтой создать команду КХЛ, которой в Красноярске нет. Пока нет.

Главный человек в команде – мама!

После 20 лет в хоккее трудно подобрать слова прощания. Сказать самое важное. Сдержать слезы. И у Семина это получилось:

«Сегодня я собрал друзей здесь, на этом льду на своей Родине, не просто так. Сегодня я говорю, что я завершаю свою карьеру. Я отдал этому спорту 20 лет – играл в НХЛ, на чемпионатах мира, взял Кубок Гагарина с «Магниткой». Это было круто. Но настало время, как в той песне, уйти красиво. Тем более молодое поколение уже подросло. Но, прежде чем уйти, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые следили за моей игрой, всех близких, родных, друзей, свою любимую жену Алёну, которая подарила мне сыновей. Но, прежде всего, я бы хотел поблагодарить своих родителей. Отца, который привел меня в хоккей, и которого уже нет с нами, но я уверен, что он сейчас смотрит на меня и гордится мной. И, безусловно, мою любимую мамулю, которая прошла весь хоккейный путь со мной. Мамуль, спасибо тебе за все! Ты самая лучшая! Ты главный человек в этой команде сегодня».

Отец Александра Валерий Семин скончался в 2020 году. Для мамы, Татьяны Сёминой, приготовили хоккейную форму с номером сына, 28.

На вопрос «Комсомольской правды»-Красноярск, играют ли его дети в хоккей, Семин ответил:

- Да, старший играет!

Старшему, Александру Семину-младшему, сейчас семь лет. Младшему всего пять. В Красноярске есть отец и сын Ломановы, два Сергея, многократные чемпионы мира, легенды хоккея с мячом. Будет ли два Александра Семина? Один точно есть!

Семья Семиных. Фото: Мария ЛЕНЦ

На матч, кстати, пригласили много детских команд со всего Красноярского края. Им отдали 1500 билетов из 7000 возможных. Самые маленькие хоккеисты, ровесники Семина-младшего, похоже, с трудом понимали, на какое событие они попали.

- Пока не построимся по двое, никуда не пойдем, - строжится тренер. – А нас там Овечкин ждет!

Кстати, об Овечкине. Не раз приезжал в Красноярск к другу Семе и без повода, так что пропустить прощальный матч никак не мог. Было опасение, что номер 8 станет номером 1 в этом событии, перетянет «одеяло» на себя. Но как только друзья по команде вышли на лед, стало понятно, играют вместе и на равных. Итог – по две шайбы у каждого и с подачи друг друга.

Атакуют Семин и Овечкин! Фото: Мария ЛЕНЦ

И кстати, о детях. Именно ради них, красноярских мальчишек, Семин и затеял свой прощальный матч. Накануне игры он сказал:

- Я делал это шоу только из-за города, из-за детей, чтобы они посмотрели на звезд, которые, возможно, больше сюда не приедут. Ну где они еще увидят их, как не здесь?

Ради этих мальчишек, пока еще маленьких хоккеистов, и старался Александр Семин! Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда Сёмина победила!

Перед началом матча болельщики фотографировались на стендах, посвященных карьере Семина, участникам матча, в хоккейных фотозонах. И покупали сувениры, выпущенные лимитированным тиражом специально к этому матчу. И, конечно, форму с именами и номерами знаменитых хоккеистов.

У болельщиков на память остались не только эмоции, но и фото! Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики приготовились к "Легендарному овертайму"!! Фото: Мария ЛЕНЦ

Описывать игру смысла не имеет – это надо видеть! Но о некоторых моментах невозможно умолчать!

Это необычное окончание матча, когда при счете 10:9, проигрывающая команда олимпийского чемпиона Павла Дацюка поменяла вратаря на шестого полевого игрока, а на последней минуте матча на лед вышла вся команда «белых»! Но даже это не помогло забить гол и закончить матч вничью.

Особенное внимание красноярских болельщиков досталось, конечно, Сергею Ломанову. Он хотя и десятикратный чемпион мира, самый скоростной нападающий мира, однако все это в другом виде спорта, хоккее с мячом!

Скоростной Ломанов не потерялся даже в звездной команде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но даже в таком звездном коллективе наш Сережа не потерялся! И по полю виртуозно «летал», умеет, чего уж, и по воротам бил регулярно, здесь он тоже мастак. Вот только забить не получилось. Болельщики с трибун советовали сменить клюшку на привычную, а болельщики всегда лучше знают, что делать игрокам!

Сергей Ломанов выходит один на один, но шайба, она такая скользкая... Фото: Мария ЛЕНЦ

И еще один момент – тишина в огромном зале во время матча. Ведь за кого болеть – непонятно, и «красные» Семина свои, и «белые» Дацюка не чужие. Да и опыта хоккейного болельщика у красноярцев немного, своей звездной команды в миллионном городе нет. Но об этом чуть позже. Фанаты, которые ездят на чемпионаты и турниры, говорят, что публику надо «заводить», сама она не «заводится». А может, оно и не надо было? Прощание все-таки. Грустно…

На трибунах нет свободных мест. Плюс зрители на сайтах и телеканалах! Фото: Мария ЛЕНЦ

Были ли важными две забитые шайбы для главного героя матча, - вопрос. Наверное, важнее, что друзья приехали, несмотря на плотный график, многие – одним днем. Потому что ценят.

«Александр Сёмин — мастерюга. Реально мастерюга с большой буквы. Человек, который мог в нужный момент сделать результат. Помимо этого, суметь отработать за своих партнёров. Настоящий капитан и мастер своего дела», — так сказал красноярским журналистам вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея и один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и чемпионатов СССР Александр Гуськов.

Один на один! Сколько таких моментов было в карьере Семина? И вот настал послдений... Фото: Мария ЛЕНЦ

«Делай как Семин»

Звездная карьера Семина, парня из Рощи, где, как известно каждому красноярцу, все проще, это пример для тысяч мальчишек. И об этом сказал один из болельщиков, губернатор Красноярского края Александр Усс:

- Мы сегодня говорим ему спасибо за то, что завершив свою профессиональную карьеру, он приехал домой, вернулся на родину. А это очень дорогого стоит. Отдельная, наверное, самая главная благодарность за то, что он подарил веру и страсть тысячам красноярских мальчишек, которым мы сегодня можем сказать: «Делай, как Семин, и ты будешь великим!».

Номер 28 знает каждый красноярец! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас путь Семина повторяет еще один воспитанник красноярской команды «Сокол» Арсений Грицюк. Ему в этом году исполнился 21 год. И он уже серебряный призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка Гагарина, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года.

Красноярец Арсений Грицюк идет по пути Алесандра Семина: от красноярского "Сокола" до мировых достижений. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда мне сказали, что Семин приглашает сыграть в прощальном матче, я разу согласился, от таких предложений не отказываются, - сказал Грицюк.

Он сейчас играет за омский «Авангард», ведь в Красноярске нет своей команды КХЛ.

«Впереди много работы по воспитанию молодого поколения, передачи им всего своего опыта», - намекнул губернатор.

«Надеюсь, что в Красноярске появится команда, которая будет играть в чемпионате КХЛ, Александр своим опытом поможет поднять ее», считает Александр Овечкин. И добавляет: «Конечно, грустный момент. Много было интересного, многое прошли вместе, но жизнь продолжается».

О завершении карьеры Семина высказался и олимпийский чемпион Павел Дацюк: «Наоборот, надо радоваться, тем более сейчас он будет помогать родному городу, поднимать хоккей».

Уходит легенда.... Фото: Мария ЛЕНЦ

Память о прощальном матче - три миллиона рублей на спорт и яблоневая аллея

Матч закончился, звезды уехали, а Красноярск получил аллею Чемпионов на острове Татышев. Яблони вдоль одной из дорожек в центральной части острова посадили Александр Овечкин, Александр Сёмин, Дмитрий Орлов и Павел Дацюк.

«Я думаю, что это отличная идея – высадить яблони на острове Татышев. Тем более таким чемпионским составом. Я уверен, что это память для всех нас. И здорово, что в будущем здесь будут высаживать деревья новые чемпионы», - сказал Александр Сёмин.

Отныне на аллее Чемпионов деревья будут высаживать известные российские спортсмены.

Еще один итог «Легендарного овертайма» - три сертификата, каждый на сумму миллион рублей, для следж-хоккейной команды «Красная молния», Есауловского и Емельяновского детских домов. Сделать матч мировых звёзд хоккея благотворительным - принципиальная позиция Сёмина. И средства, вырученные с продажи билетов, передали на развитие детского спорта.

Семин и Овечкий сыграли в одной команде со следж-хоккеистами в показательном матче. Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот тут нельзя умолчать о том, что легендарный матч стал «благотворительным» и для многих не в меру ушлых красноярцев. Неизвестно с чьей подачи, но они сумели первыми скупить билеты, чтобы потом их перепродать втридорога. Рекорд цены – полтора миллиона рублей или обмен на однокомнатную квартиру. А 10-30 тысяч – вполне себе обычная сумма за билеты официальной стоимостью 1-5 тысяч рублей.

Проблема не только в том, что самый большой ледовый дворец Красноярска вмещает всего 7 тысяч зрителей. Но и в том, что у кого-то есть возможность купить десятки билетов до официального старта продаж. Знатоки говорят, что это проблема именно Красноярска, в других городах она решена.

Наша справка

Александр Сёмин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. С детства увлекался хоккеем, играл за красноярскую юношескую команду «Сокол».

В 19 лет впервые сыграл на чемпионате мира 2003 года. В это же время Александра Семина пригласили в НХЛ. 12 лет он играл в клубах «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина», «Монреаль Канадиенс», в регулярных чемпионатах провел 650 матчей, набрал 517 очков. В составе сборной России играл на двух Олимпиадах, дважды становился чемпионом мира.

В 2008 году на чемпионате мира в финальной игре с канадцами забил две решающие шайбы. В 2012 году – очередная победа на чемпионате мира и Александр Сёмин, забивший в финале два гола, был признан лучшим игроком матча.

В этом году он принял решение завершить профессиональную карьеру и продолжить работу в красноярском клубе «Сокол».

Конкретно

«Ови, подари клюшку!»

В прощальном матче Сёмина зрители увидели игру девяти чемпионов мира, трёх обладателей Кубка Стэнли и семи хоккеистов, завоёвывавших Кубок Гагарина. Особенно ждали Овечкина, даже плакаты-просьбы заготовили!

А вдруг у Овечкина нет сникерса и он согласится????? Фото: Мария ЛЕНЦ

Ови и Сема, ну пожалуйста! Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда Александра Сёмина

Антон Худобин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артём Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов и Марк Герих.

Команда Павла Дацюка

Александр Судницин, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.