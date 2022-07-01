Стала известна причина загадочной смерти 9-летней девочки с ДЦП из Тувы

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Стали известны причины загадочной гибели 9-летней девочки с ДЦП из Тувы, чье тело было найдено 28 июня на полу возле собственной кровати. Как сообщили КП-Красноярск в Следственном Комитете, оказалось, что ребенку проломили голову чем-то тяжелым. По факту гибели заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По предварительным результатам экспертизы, смерть девочки наступила из-за серьезной закрытой черепно-мозговой травмы. Чем был нанесен удар по голове, при каких обстоятельствах – пока непонятно. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

Известно, что за девочкой , которая не могла самостоятельно передвигаться, присматривал отчим. В тот день мужчина остался хлопотать по хозяйству, а мама ребенка ушла на работу. Утром мужчина зашел проведать девочку, и обнаружил её лежащей возле своей кровати на полу. Подойдя поближе, он обнаружил, что падчерица мертва.

Пока точно неизвестно, причастны ли родители к гибели 9-летнего ребенка. Но такая версия следствием также рассматривается. Отметим, что официальной информации о задержании отчима или матери пока нет.

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В Республике Тыва при загадочных обстоятельствах скончалась 9-летняя девочка, болеющая ДЦП. 28 июня её тело, лежащее возле кровати, обнаружил отчим, который пришел к ней в комнату, чтобы проведать её. Как сообщили КП-Красноярск в Следственном Комитете, в тот день в доме находились только мужчина и его падчерица. По факту гибели девочки организована доследственная проверка. (Подробнее)