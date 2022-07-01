В Тыве СК разбирается в загадочной смерти 9-летнего ребенка

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В Республике Тыва при загадочных обстоятельствах скончалась 9-летняя девочка, болеющая ДЦП. 28 июня её тело, лежащее возле кровати, обнаружил отчим, который пришел к ней в комнату, чтобы проведать её. Как сообщили КП-Красноярск в Следственном Комитете, в тот день в доме находились только мужчина и его падчерица. По факту гибели девочки организована доследственная проверка.

Как пояснили в ведомстве, 29 июня 2020 года в полицию Барун-Хемчикского района поступило сообщение о смерти 9-летней девочки. Сотрудники выяснили, что ребенок болел ДЦП и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому был под присмотром отчима. В тот день мать девочки находилась на работе, а ее супруг занимался делами по дому. Спустя время мужчина зашел в комнату, увидел свою падчерицу, лежащей на полу. Подойдя ближе, он обнаружил, что она мертва.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства гибели ребенка. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиз, которая поможет установит причину загадочной смерти девочки. На данный момент неизвестно, была ли семья благополучной, случались ли в ней конфликты и какие отношения были между отчимом и падчерицей.

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