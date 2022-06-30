Курс на зеленую экономику и импортозамещение

Половина договоренностей касается социально значимых проектов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице России с 15 по 18 июня. Это был юбилейный 25-й форум. За четверть века он успел войти в разряд уникальных мероприятий для встреч и диалога политиков, бизнесменов, экономистов. С 2006 года саммит лично патронирует Президент РФ Владимир Путин и принимает в нем непосредственное участие. В 2022 году в рамках ПМЭФ было подписано 691 соглашение на общую сумму более 5,6 трлн рублей, а общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира.

Для делегации Иркутской области событие было успешным. Под руководством губернатора региона Игоря Кобзева нашим представителям удалось договориться и заключить соглашения, которые пойдут на благо Приангарья.

- Поставленные цели достигнуты, - сказал глава региона. - Все проекты, планируемые к реализации, направлены на развитие зеленой экономики и импортозамещения. И это основные приоритеты в нашей работе. Мы хотим, чтобы появлялись новые производства и продукция в соответствии с самыми современными требованиями.

Из 22 соглашений половина с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей. Еще столько же подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами. Расскажем подробнее о некоторых проектах.

Приангарье достойно представлено на саммите. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Завод по производству электробусов

Во многих странах мира активно внедряется и поощряется экологически чистый вид транспорта. А в Иркутской области, как известно, расположены энергетические ресурсы. Фактор более чем стимулирующий, поэтому одно из направлений сегодня - это создать условия, чтобы больше электрокаров появлялось на дорогах региона. С этой целью заключено соглашение о намерениях в Иркутской области организовать высокотехнологичное производство электробусов.

Документ подписан между Корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов. По инвестпроекту предполагается создание в Иркутске совместного российско-китайского предприятия.

- В регионе разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса, - напомнил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.

- У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен и мы заинтересованы в его скорейшей реализации.

Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, производство электробусов задаст новый вектор развития промышленности в регионе. Уже разработана дорожная карта, создана рабочая группа, ведется поиск площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация.

Мастер-планы для туристических центров

Мастер-план - это документ стратегического планирования территории. Как правило, он фокусируется на какой-либо цели и определяет дальнейшее развитие того или иного города, района, села… На ПМЭФе Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали дополнительное соглашение, по которому будут сформированы земельные участки. В их границах Корпорация разработает мастер-планы развития туристских территорий в Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах.

- На Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок, - пояснил Игорь Кобзев. - Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования.

Стоит отметить, что основное Соглашение о сотрудничестве было подписано год назад. Тогда стороны договорились об основных принципах совместного развития отрасли. Одновременно началась работа на макротерритории «Большой Байкал», куда входят Ольхон, Байкальск и «Тальцы». Предварительная концепция была одобрена заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Планируется, что в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Это сложная и ответственная работа, но необходимо создавать условия для отдыха в нашей стране, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Программа была насыщенной. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Родильный дом» для леса

Лесовосстановлению уделяется достаточно много внимания. Сохранение зеленых легких для будущих поколений - задача номер один. В Иркутской области появится еще один тепличный комплекс для выращивания сеянцев лесных пород деревьев. Соглашение об информационном взаимодействии по созданию этого проекта подписано с удмуртской компанией ООО «Удан».

Благодаря тепличному комплексу можно будет производить до 35 млн штук сеянцев в год. Он станет 64-м лесным питомником в Приангарье.

- Необходимо развивать тепличные комплексы лесных питомников и увеличивать объемы выращивания посадочного материала основных древесных пород с закрытой корневой системой, - сказал Игорь Кобзев.

Лесовосстановление проводится по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Иркутская область занимает первое место в России по объемам: ежегодно в регионе восстанавливают до 10% леса от всех площадей этих работ, проводимых в стране.

Кстати, в начале июня новый лесопитомник на 600 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой запустили в Братском районе. Там за сезон планируется проводить две ротации и выращивать 1,2 тысячи сеянцев.

Коллекции Русского музея и Эрмитажа

Выставка «Бубновый валет» пройдет 19 августа по 23 октября в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева. На ней иркутяне увидят более 40 произведений из собрания Русского музея. Возможность уникальная, Государственный Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства. И это тоже стало возможным благодаря договоренностям.

Сотрудничество с Русским музеем будет вестись отныне по нескольким направлениям. Это организация выставок, содействие развитию профессиональных связей - реставраторов, искусствоведов, научных сотрудников. Планируется проведение научно-практических конференций, семинаров, стажировок, совместных научных исследований, научно-просветительских, образовательных и культурных программ и т.д.

Как раз выставка «Бубновый валет» - это первый проект, который будет воплощен в рамках подписанного соглашения. Горожанам представят работы Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Владимира Татлина и других художников.

- В юбилейный год для Иркутской области эта выставка станет большим подарком. Уверен, уникальные полотна представителей русского авангарда вызовут большой интерес у общественности, - сказал Игорь Кобзев.

И еще один подарок. У нас пройдет выставка из фондов всемирно известной сокровищницы - Эрмитажа! Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства. Договоренность подкреплена соответствующим соглашением.

- Это будет выставка прикладного искусства, связанного с раковиной - ее название «Союз земли и воды». Также мы привезем мастер-классы для реставраторов Иркутска, экскурсии в виртуальной реальности, набор лекций, встреч, посвященных Эрмитажу, его зданиям. Мы рассчитываем, что это мероприятие перерастет в регулярное взаимодействие, - рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дни Эрмитажа в Иркутске откроются 9 сентября 2022 года в Главном здании Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева.

ВАЖНО

Сохраним Байкал

Президент России Владимир Путин 17 июня 2022 года на пленарном заседании форума отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала.

- В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйствования. Задача не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий и экологически чистых источников энергии, - сказал президент.

Игорь Кобзев подчеркнул, что вместе с правительством приложит все усилия, чтобы выполнить эту задачу.

- Нашим городам на федеральном уровне уделяется все больше внимания. Будем стремиться создавать комфортные условия для жизни, - заявил губернатор.

КОНКРЕТНО

Какие инвестпроекты представило Приангарье

- «Инновационная экономика». Это создание межвузовского кампуса в Иркутске, производства гидроксида лития в Ангарске, научно-образовательного центра «Байкал», реконструкция и техническое перевооружение предприятия по производству активных фармацевтических субстанций.

- «Приоритетные инвестпроекты». Сюда относится разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой лог», строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское», а также Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров, возведение Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской анодной фабрики, строительство тепличного комплекса в Саянске и новой областной детской больницы в Иркутске.

- «Эффективное лесопользование». Было строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, выращивание сеянцев хвойных пород для лесовосстановления на территории региона.

- «Туризм на Байкале». Это развитие туристско-рекреационного кластера «Тальцы», Кругобайкальской железной дороги, особой экономической зоны «Ворота Байкала».

- «Городская среда». Обустройство Цесовской Набережной, проект «Иркутские кварталы», развитие Байкальского муниципального образования и прилегающих территорий, проекты экологической направленности.

Кроме того, делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных развитию инвестиционного климата регионов, зеленой экономики, креативных индустрий, теме импортозамещения в целях обеспечения лекарственной, продовольственной, информационной безопасности и других.

КСТАТИ

Между регионами

* С Ленинградской областью. Из Иркутской области туда завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения.

- Важно создавать благоприятные условия для работы предприятий, для инвестирования в сферы экономики, представляющие взаимный интерес, - отметил Игорь Кобзев.

Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

* С Курской областью. Главы двух регионов обсудили перспективу создания в Приангарье детской областной больницы, аналогичной проекту, который сейчас реализуют в Курске. Современный медицинский кластер предусматривает строительство больницы со стационаром, четырьмя операционными и диагностическим центром.

- Надеюсь, в последующем мы сможем заключить соглашения в сфере здравоохранения, чтобы вести обмен опытом лечения детей, проведения высокотехнологичных операций, консолидации усилий по оказанию медицинской помощи, - добавил губернатор.

* С Камчатским краем. Стороны договорились о развитии взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, в областях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования и молодежной политики, здравоохранения и культуры.

- Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

НА ЗАМЕТКУ!

Главная тема прошедшего форума - «Новый мир - новые возможности», что отражает глобальные процессы изменений в мире, ведущие к формированию новой экономической модели.

СКАЗАНО!

- Сейчас в Иркутской области реализуется более 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы на два триллиона рублей за период до 2036 года.

Игорь КОБЗЕВ,

губернатор Иркутской области.