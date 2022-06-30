Красноярская журналистка не смогла рассчитаться в Турции по карте «МИР». Фото: телеграм-канал Юлии Сорокино1

Красноярская журналистка Юлия Сорокина воспользовалась возможностью отдохнуть в Турции. В своем телеграм-канале она поделилась впечатлениями об обслуживании в торговых точках Антальи. Она обратила внимание, что крупные зарубежные торговые бренды отказались принять у нее безналичный расчет по карте «МИР». Вот так: «Уже во втором магазине Zara в Анталии нам сказали, что не обслуживают по картам «МИР». Никаких банков. Принципиально. До этого тоже самое нам заявляли в сети магазинов H&M».

Свое отношение к происходящему Юлия выразила, назвав руководство сетей моралистами.

Однако на этом негодование красноярки закончилась, потому что она сообщила в следующем посте, что сама Турция, ее местные торговые сети, магазины, сувенирные лавки – все они очень лояльны к российским туристам и готовы принимать от них банковские карты российской национальной платежной системы.

«Например, носки турецкого бренда LC Waikiki, где по русским картам обслуживают вообще без проблем и святых моралистов из себя не строят» - написала Юлия.

Добавим, что в настоящее время к обслуживанию карт «МИР» в Турции подключились пять крупнейших в стране банков, три – государственные и два частные. Однако чтобы избежать накладок, желательно уточнить, готовы ли рассчитать россиянина по безналу в том или ином магазине. Или лучше предусмотрительно снять в банкомате наличные деньги.