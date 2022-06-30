Самый старинный город Приангарья

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

- Какие главные заботы у меня сейчас? Конечно, подготовка к зиме и северный завоз, - улыбается мэр Киренского района Кирилл Свистелин. Дел невпроворот, но среди них есть и очень приятные. Например, в День речника запланировано открытие пляжа в селе Кривая Лука.

Шутка ли, но это единственный официальный пляж во всей Иркутской области. Да-да, он находится в северной глубинке! Хоть сегодня бери билеты на самолет и мчи за 900 км от Иркутска.

Песчаный пляж Кривой Луки

- Наша Криволукская жемчужина находится на реке Лене, - рассказывает глава территории. - Водораздел в аренде у администрации на 20 лет, провели все необходимые мероприятия по очистке берега, проверили воду по микробиологическим показателям.

Ранее на обустройство пляжа сельская администрация получила миллион рублей - грантовые средства. Активно подключились и жители: сами расчищали берег, разравнивали его, убирали мусор. Сооружены спасательный и медицинский пункты, раздевалки, лестницы, лежаки, урны…

Итогом стал почти райский уголок на Киренской земле.

- Наша сила в единстве! Мы сами меняет свою действительность к лучшему, - говорят люди.

- У нас не хуже, чем на море, - добавляет мэр.

Пляж песчаный, вход в воду пологий, залив мелкий и безопасный. А прозрачная вода Лены здорово прогревается в июле. Вот и спешат сюда северяне искупаться, лето ведь в этих краях такое короткое!

А места и правда шикарные. Кривая Лука находится километрах в 30 от Киренска, если плыть по воде, то в 60. Здесь река делает живописный поворот. Недалеко от пляжа находится одноименное село, где, кстати, можно остановиться, сняв у местных жителей домик или комнату. Но в основном отдыхающие предпочитают ставить палатки прямо на берегу. Купаются, загорают, рыбачат и наслаждаются видами красавицы Лены.

Само село образовано 375 лет назад. В нем проживает более 400 жителей, и оно отнюдь не умирающее, как некоторые сибирские глубинки. Здесь можно увидеть много добротных усадеб, пару лет назад построили новую школу, где в каждом кабинете - интерактивные доски, есть лаборатории, оборудованные мастерские, столовая, спортивный зал, музей… А недавно установлены современные детские площадки, спортивный городок, обновлен школьный стадион, есть даже парк отдыха «Северный рай» с фонтаном. Его открыли в прошлом году. Кстати, фонтан построили геологи в 1965 году, потом он обветшал, но жители не теряли надежду его восстановить и приложили к этому все усилия. И первый сельский фонтан в Киренском районе заработал!

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

На теплоходе музыка играет

Есть смельчаки, которые могут добраться до Киренска на машине, потом на пароме. Но основной путь сюда, в край рыболовов и охотников, конечно, по воздуху. Из Иркутска около полутора часов лету. Билет на самолет стоит недешево, но и турист заглядывает сюда непростой - искушенный (отдых на Севере дорогостоящий, это факт). Тот, кто готов любоваться и постигать первозданную природу сурового края, историю первооткрывателей и местный колорит.

Киренск - самый старинный город Приангарья, основанный раньше областного центра - в 1631 году. Его еще называют Северной Венецией, потому что расположен на острове в окружении двух рек - Лены и Киренги.

Перенося все тяготы и лишения, шли сюда столетия назад отважные землепроходцы, среди которых те, кем гордится Россия, - Семен Иванович Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров. А в XVIII веке указом Екатерины Киренский острог стал городом.

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

Богата земля и историей ссыльных декабристов - Дом Галицына в центре города является памятником истории и архитектурного наследия. Еще один занимательный факт: в 1887 году здесь отбывал ссылку Юзеф Пилсудский, который в будущем стал главой Польского государства.

Все эти факты с удовольствием познают туристы, в том числе те, которые путешествуют по Лене на теплоходе «Демьян Бедный». Это трехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий круизы с отправлением из Якутска до всемирно известного природного памятника Ленские Столбы и столицы бриллиантов России - города Мирного. Он вмешает в себя более 200 гостей, среди которых много иностранцев. В Киренске - остановка. Отдыхающие совершают экскурсию по городу, посещают Усть-Киренский острог, краеведческий музей, гуляют по набережной. Кстати, после реконструкции эта прогулочная зона преобразилась и выглядит теперь очень романтично. Набережная, река Лена, подсвеченные качели… Красота!

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

А в начале июля в Киренске в добрый путь отправят пароход «Святой Тихон Задонский». Конечно, это образно. Местные мастера создали уменьшенную копию легендарного судна, которое украсит городскую набережную.

Почему пароход-легенда? Он был первым на реке Лене: построен в 1858 году в Бельгии, приобретен купцом Иваном Хаминовым. В разобранном виде его доставили на север, собрали и отправили в плавание. До 1934 года курсировал по воде, в 1952-м его уложили в основание дамбы Алексеевского затона.

Пароход, к слову, был огромным, величали его огнедышащим драконом с длинной трубой. Установить ему памятник энтузиасты посчитали данью уважения к Святому Тихону, в честь которого назван. Тихон совершал много добрых дел и другим советовал этому следовать.

Туризму быть

В Киренске гости посещают и памятники, как, например, самолеты «Бостон» и «Аэрокобра», которые сделаны местными умельцами. Их установили в 2019 году. Это уменьшенная в шесть раз копия из материала американских самолетов. Дело в том, что через Киренск в годы Великой Отечественной войны проходила трасса мужества Аляска - Сибирь. По ней перегоняли американские самолеты, которые США поставляли СССР по договору ленд-лиза. Всего наши войска получили около восьми тысяч самолетов, сыгравших важную роль в победе над фашизмом.

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

Кстати, в этом году состоялась большая экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны. Эксперты исследовали аэродромы легендарной трассы Алсиб. Инфраструктуру, которая сохранилась.

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

Ну а в планах организовать туристические сплавы с посещением местных деревень для знакомства с русским бытом и кухней, архитектурой домов и местной рыбалкой. Гостям в Киренском районе есть что посмотреть. Поэтому ждут тут и туристов, и тех, кто приедет работать и жить.

ФОТО: предоставлено администрацией Киренского района.

КОНКРЕТНО

Что предлагает местный музей

- Обзорная экскурсия «Частица Сибири» - о периодах истории и становлении города, начиная с древних времен до нашей эры, или экскурсия по комплексу «Крестьянская усадьба» (территория музея) - о жизни в Сибири в XVIII - XIX веках.

- Пешие обзорные экскурсии: «Киренск исторический», «Киренск архитектурный», «Киренск родина моя» (для детей), «Трасса мужества Аляска - Сибирь».

- Экскурсия «Тропами Вдовина В.А.» - маршрут включает в себя прогулку по Лене на пароходе, подъем на гору Соколиная, изучение флоры и фауны района, пещер.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин недавно получил заслуженную награду.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По одной из версий, название Киренска произошло от эвенкийского слова «киренӈа», что значит «орлиное гнездо», либо от «кири» - «грязь», «грязный» (из-за того, что дно Киренги выложено камнями, река кажется черной, хотя вода в ней прозрачная и чистая).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

67 обзорных экскурсий для жителей и гостей - как российских, так и зарубежных - проведено за полгода 2022 году, всего их посетили 688 человек.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Киренском районе проживает около 18 тысяч человек. Здесь есть речной порт, добывают газ и нефть, развиты лесная промышленность, сельское хозяйство, торговля. Благодаря налогам от деятельности предприятий, бюджет района сбалансирован.