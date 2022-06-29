Константин Баяндин: Наш пиломатериал один из лучших в России и за ее пределами

В производственном цехе Приангарского ЛПК Фото: Мария ЛЕНЦ

Почему сибирская древесина пользуется спросом не только у нас в стране и почему на предприятии внедряют международные стандарты качества, нам рассказал генеральный директор ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» Константин Баяндин.

Компактный и производительный

Константин Андреевич встречает нас у входа на предприятие уже в конце рабочего дня.

– Сначала необходимая процедура – инструктаж по технике безопасности и средства индивидуальной защиты: каски и светоотражающие жилеты. Лесопереработка – производство повышенной опасности, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности – обязательное требование на предприятии.

Константин Баяндин Фото: Мария ЛЕНЦ

Отправляемся в лесопильный цех. На предприятии работают две линии: одна для тонкомерного сырья, другая для средних и крупных диаметров.

– Это грамотный подход к производству – перерабатывать сырье в зависимости от диаметров, перераспределять потоки, – поясняет генеральный директор. – Если перерабатывать круглый лес одной линией, то, во-первых, снижается полезный выход. Во-вторых, страдает экономика – нельзя на мощном оборудовании пилить тонкомерное сырье. Вам, можно сказать, повезло: сегодня в цехе техосблуживание, поэтому нет шума. Лесопильная линия для средних и крупных диаметров от компании EWD работает на совесть и без нареканий. Ее особенность в том, что она самая короткая профилирующая лесопильная линия в России с производительностью свыше 650 тысяч кубических метров по входящему сырью. Ее длина всего 63 метра. Для сравнения – современное оборудование уже идет 90-100 метров. А наша – компактная, производительная и нацеленная на высокий полезный выход. У нас самый компактный завод-«миллионник» во всей России. На 29 гектарах и в таком цехе мы перерабатываем 880 тысяч кубометров пиловочного сырья в год, но при полной загрузке можем и миллион кубометров переработать. Все процессы автоматизированы. Завод изначально был рассчитан на 300 тысяч кубических метров продукции в год, а благодаря профессионализму людей и модернизации завода мощность увеличили почти на 40%.

Лесопильная линия EWD Фото: Мария ЛЕНЦ

– Оборудование каких производителей используется у вас на предприятии?

– Оборудование немецкое, финское. Сейчас монтируем еще одну линию сортировки сухих пиломатериалов – ставим российское оборудование. Одна линия сортировки у нас уже есть, вторая – параллельная – позволит увеличить объём производства и выдавать продукцию более высокого качества. Смотрите – на заводе работают две линии сортировки сырых пиломатериалов: одна для боковых досок (тонкие пиломатериалы), вторая для центральных досок (средние и толстые).

Нам есть что предложить своим сотрудникам

– Константин Андреевич, а теперь расскажите о продукции. Что производится на предприятии?

– Пиломатериалы из хвойных пород – ангарской сосны и сибирской лиственницы. Например, японцы покупают продукцию, почти не глядя: настолько высокое у нас качество. Они строят свои каркасные дома в сейсмозонах из бруса «таруки». Так вот, если покупают древесину в Европе или европейской части России, то продукция обязательно проходит силовую сортировку пиломатериалов: проверяются физико-механические свойства, попросту говоря – проверяют ее на прочность. А наша продукция отличается особенными характеристиками – высокой прочностью за счёт более высокой плотности древесины, низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью к грибным поражениям. Самая качественная древесина произрастает в Кежемском и Богучанском районах, а также на юге Эвенкии. Но самое главное, чем мы можем гордиться, – это наши сотрудники. Ведь пилит не оборудование, а люди. Основной костяк коллектива сложился уже давно, есть на предприятии и свои династии. По штатному расписанию 1519 сотрудников, работают 1300, остальные места вакантны. Стараемся привлекать молодежь, выбираем будущих работников из наших отраслевых техникумов и ВУЗов. Кстати, в этом году, 1 апреля, на предприятии прошла индексация заработной платы на 10%. Так что нам есть что предложить своим сотрудникам.

Готовая продукция Фото: Мария ЛЕНЦ

– Какие социальные программы действуют на предприятии?

– На предприятии действует множество программ, например, внедряем программу посещения лагерей отдыха для детей сотрудников предприятия, действуют корпоративные полисы ДМС. В конце прошлого года предприятие вошло в состав Segezha Group корпорации АФК «Система». Корпорация информирует сотрудников о возможности принять участие в различных конкурсах, грантах. Одна из последних акций – #ЗабегЗаЛес2022. Маршрут можно выбрать в любом месте – на беговой дорожке дома, на даче, в парке или на улицах города. Нужно только зафиксировать свои данные с помощью любого бегового трекера. То, что мы вошли в состав Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), дает нам ряд преимуществ: внедряем международные стандарты качества на производстве, улучшаем культуру производства, корпоративную этику. Все это способствует развитию предприятия.

– В своей работе предприятие придерживается самых высоких стандартов ответственного лесопользования. Что для этого делаете?

– Мы добросовестные лесопользователи, поэтому проводим лесовосстановительные работы на всей территории нашей арендной базы. В 2022 году уже приступили к выполнению программы компенсационного лесовосстановления. При рациональном использовании лесов обеспечивается равенство выбытия и воспроизводства, соблюдается баланс обеспечения потребностей нашего перерабатывающего производства в лесных ресурсах и лесовозобновления. Восстанавливаем лес на всех вырубленных участках после окончания заготовки и вывозки заготовленной древесины, одновременно ведем работу по сохранению подроста и минерализации поверхности почвы. Мероприятия проводятся в Кодинском, Чунском, Тунгусско-Чунском и Гремучинском лесничествах на общей площади 4366 гектаров.

Приангарский ЛПК с высоты птичьего полета Фото: Мария ЛЕНЦ

НАША СПРАВКА

«Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» был создан в ноябре 2010 года и включен в число приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В 2013 году произведен запуск производства. С 2016 года организована доставка заготовленного леса в период навигации собственным флотом. В декабре 2021 года ООО «Приангарский ЛПК» вошло в состав Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК "Система"). Современное оборудование позволяет Приангарскому ЛПК выпускать высокомаржинальную продукцию глубокой деревообработки. На предприятии производят высококачественные сухие пиломатериалы из хвойных пород – ангарской сосны и сибирской лиственницы. Специально для японского рынка производится строганый брус «таруки» – самый популярный материал для домостроения. Продукция предприятия отличается высокой механической прочностью и низкой теплопроводностью, пластичностью, не растрескивается, устойчива к гниению.

ЦИФРЫ

Мощность завода по распилу – до 1 000 тыс. кубометров в год, по пиломатериалу – до 460 тыс. кубометров в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для жителей Кежемского района Приангарский лесоперерабатывающий комплекс – социальная стабильность и уверенность в будущем, воплощение большого количества социально-экономических программ, значительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе и оказание поддержки школам, детским садам, культурно-досуговым учреждениям города.

В 2021 году предприятие заключило с администрацией Кодинска договор пожертвования на сумму 8 млн рублей.

– С Приангарским ЛПК мы работаем не первый год в рамках частно-государственного партнерства. В прошлом году они помогли нам с благоустройством городского бульвара в Кодинске. Спасибо большое! А в этом году 8 млн рублей направим на круглогодичное содержание дорог – зимой это очистка от снега, летом подметание, поливание. Есть у нас и грунтовые дороги, которые нужно подсыпать, грейдировать. Благодаря тому, что Приангарский ЛПК выделяет средства, мы можем высвободившиеся бюджетные деньги направить на другие работы. Например, в Кодинске сейчас строится Физкультурно-спортивный комплекс, рядом с ним на перекрестке планируем оборудовать светофоры, – рассказала Надежда Щетинина, заместитель главы Кодинска по финансам и экономике.