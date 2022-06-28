В Хакасии 15-летний подросток, считавшийся утонувшим, вернулся домой живым

Фото: СК

В Хакасии 15-летний подросток, родители которого посчитали, что он утонул, вернулся домой живым. Как рассказали в пресс-службе СК, парнишка просто слишком далеко уплыл от семьи и пропал из виду. Мама начала искать его, но не нашла. Тогда она обратилась за помощью к спасателям и в полицию.

Все произошло 27 июня в Абакане. Вечером мама с сыном отдыхали на необорудованном пляже дренажного канала вблизи «Парка культуры и отдыха». 52-летняя женщина загорала на берегу, а её сын купался в воде. В один момент подросток пропал из виду женщины. Она долгое время искала его, а когда поняла, что найти не может, обратилась за помощью.

В Следственном комитете немедленно начали проводить доследственную проверку. Водолазы начали искали тело подростка в предполагаемом месте утопления.

Пока парнишку считали утонувшим и пытались найти, он в это время вернулся обратно на берег, не увидел свою маму и отправился домой.

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