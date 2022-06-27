В Красноярске прошел крестный ход с мощами Сергия Радонежского. Фото: сайт Красноярской епархии

В Красноярске накануне, 26 июня, прошел крестный ход со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского. В нем приняли участие более двух тысяч верующих. Возглавил крестный год митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Шествие стартовало от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и дошло до поклонного креста на Стрелке в Красноярске.

Это первый масштабный крестный ход в Красноярске более чем за два года, с того момента, как пандемия COVID-19 вошла в нашу жизнь. К тому же повод значительный – принесение святых мощей преподобного Сергия Радонежского.

Архипастырь обратился к верующим со словом. Фото: сайт Красноярской епархии

У поклонного креста архипастырь обратился к участникам крестного хода со словом:

—Мы с вами живем в такое время, братья и сестры, когда стремительное движение человеческого общества превращается в водоворот испытаний, проблем, но кто-то должен человека принять с любовью, с лаской материнской и отцовской заботой – это Бог, это мать Церковь, в конце концов, это каждое сердце, живущее в нашем теле. Сегодня мы возродили с вами крестный ход, который по объективным причинам ранее не могли проводить. И верим, что это моление наше будет укреплять город, горожан, веру православную, Бог будет хранить нас от злого ада, от злобы диавола, а люди будут добреть.

Возглавил крестный год митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Фото: сайт Красноярской епархии

В пресс-службе Красноярской епархии рассказали, что ковчег с мощами отправился по стране в день Святой Троицы, из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чтобы посетить по меньшей мере 50 епархий. Общая протяженность трех маршрутов составит около 30 000 км. Событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного.