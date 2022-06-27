Со дна бутылки к целомудрию: как сложилась жизнь участницы «Пацанок» из Хабаровска

Девушка из Хабаровска Саша-Настя Смирнова стала звездой третьего сезона телепроекта. Фото: стоп-кадр видео шоу

Девушка из Хабаровска Саша-Настя Смирнова стала звездой третьего сезона телепроекта «Пацанки». Девушка пришла туда и заявила о своем пристрастии к алкоголю и том, что на жизнь зарабатывает проституцией. Тем не менее бунтарка со вздорным характером завоевала любовь зрителей своей непосредственностью и сумела дойти почти до финала.

Психика участницы 3-го сезона «Пацанок» Саши-Насти Смирновой была настолько расшатана, что всего за пять минут она могла впасть в ярость, разрыдаться, а потом весело смеяться. Оно и не мудрено: детство девушки прошло в детдоме. Мама Смирновой спилась и считается пропавшей без вести. Саша-Настя честно говорила, что у нее нет цели в жизни , а проект должен помочь ей преобразиться и найти смысл жить.

Девушке повезло обрести любящего мужа и красавицу-дочку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Школе Леди девушке перво-наперво отрезали доступ к спиртному. К тому же, на проекте с участницей долго работала группа психологов. И поэтому, когда в 10-м выпуске она была отправлена домой, начать новую жизнь оказалось не так уж и сложно.

— На проекте я обрела себя настоящую. Это моё самое большое достижение в жизни. Я больше не могу пить и спать с мужчинами за деньги, — сказала девушка. Саша-Настя Смирнова после проекта «Пацанки» решила устроиться на работу хостес в гостиницу. А с зарплаты затеяла ремонт – как символ новой жизни.

Какой стала Саша-Настя Смирнова сейчас? Она открыла свое дело (девушка вяжет плюшевые пледы на заказ) и создала семью — счастливую и любящую. В 2020-м девушка стала мамой: у них с мужем родилась дочка. Теперь бывшая пацанка ведет тихую, спокойную жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звездная блогерша из Хабаровска Катя Шкуро шокировала общественность решением о будущем ребенке (подробнее)