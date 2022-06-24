В Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии прошел праздничный выпускной

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 июня в Кадетском корпусе им. А. И. Лебедя состоялся выпускной воспитанников корпуса и воспитанниц Мариинской женской гимназии.

На плацу перед зданием ощущается торжественная атмосфера. Взгляды, улыбки учеников от прощания с родным местом, и счастливые от получения аттестата и предвкушения новой жизни. Можно увидеть нарядных девушек в платьях различных цветов. Молодые люди в парадной форме: брюки, классические рубашки с погонами, фуражки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Торжественное мероприятие открылось общим построением и маршем кадетов. Отличительная особенность выпускных в таких заведениях – традиции: ход священника, музыкальные патриотические выступления, передача и прощание со знаменем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполнители, одновременно и ученики младших классов, одеты в парадную бело-золотую форму. Часто официальная часть непременно соприкасается с неофициальной, например подброс фуражек или денежный дождь – символ блестящей будущей карьеры молодых офицеров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня получают аттестаты и выпускаются 66 учеников из кадетского корпуса и 33 ученицы Мариинской женской гимназии, 9 из которых получили отличительные золотые медали за особые успехи в учебе. Для поздравлений были приглашены почетные гости и бывшие выпускники из обоих учебных заведений.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году прошел 20-ый юбилейный выпуск. 5 110 кадетов и гимназисток получили образование в стенах учебных заведений за все время.