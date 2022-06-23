Куда поехать из Красноярска летом в 2022: отдых в России и за границей Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи со спецоперацией на Украине многие страны ввели ограничения по авиасообщению. Однако основные направления, популярные среди красноярских туристов, остались такими же в 2022 году - южные города России, Владивосток и Калининград, заграничные туры. Хоть сибирякам не так легко организовать отдых, как москвичам, из-за цен и долгих перелетов, «КП-Красноярск» предлагает места для отдыха летом в 2022 году.

Где отдохнуть в России

Сочи - главный и всем известный город-курорт на юге России, близ побережья Черного моря. Действующие запреты авиасообщения на юге не мешают красноярским турагенствам предлагать путевки в Сочи на ближайшие даты. В основном представленные условия в турах одинаковые: стандартный 2-местный номер, шведский стол, близостьморя в 1-2 км, рестораны и бары, парковки, трансфер из/до аэропорта.

Сейчас турагенства предлагают горящие путевки из Красноярска до Сочи в среднем от 32 000 рублей без авиаперелета. Покупка билета прямым рейсом из Красноярска до городаобойдется примерно в 90 000 рублей. При желании можно на поезде из Сочи отправиться в близлежащие города – Крым, Севастополь, Туапсе, Ялта.

Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Красноярск — Сочи: В среднем турагентства предлагают путевки от 32 278 рублей, куда не входит авиаперелет и многие удобства. Максимальная граница – 377 065 рублей.

Владивосток и Калининград - два курорта, набирающие популярность среди россиян. Такие города предлагают развитую туристическую инфраструктуру. Условия проживания для двоих на 6-8 ночей стандартные: авиаперелет, 2-местный номер, без завтрака (за дополнительную плату), ресторан, бар, фитнес-зал, море в 20-30 минутах.

Владивосток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Красноярск - Калининград: от 27 498 рублей, исключая авиаперелет. Максимальная цена со всеми удобствами – 206 555 рублей.

- Красноярск - Владивосток: Минимальная цена с авиаперелетом от 69 036, максимальная - до 178 845 рублей.

Отдых за границей

На данный момент туристические операторы предлагают две страны для полета – Турция и Таиланд – с прямым перелетом из Красноярска или одной пересадкой в Москве. Путешествие, например во Вьетнам, обойдется дорого и долго из-за двух пересадок: сначала в Москве, а затем в Дубай. Путевок в такие страны, как Египет и Индия, по словам турагенств, пока нет.

В Турции компании предлагают красноярцам огромный выбор путевок в любой город. Большой плюс отдыха в Турции – развитая туристическая инфраструктура, отели, разнообразные экскурсионные программы. В основном туроператоры предлагают стандартные условия: авиаперелет, трансфер, 2-местный номер, открытый бассейн рядом с отелем, рестораны и бары, близость пляжа и моря, фитнес-зал и система «все включено». Цена будет варьироваться в зависимости от выбранного отеля и туроператора.

Стамбул, Турция Фото: Иван МАКЕЕВ

- Красноярск - Стамбул: от 61 301 до 265 260 рублей;

- Красноярск - Анталья: от 108 565 до 242 741 рублей.

Еще одно популярное для курорта место – Таиланд. Несмотря на то, что страна открыта для путешествий, появилась другая проблема: отсутствие прямых рейсов. При вылете из Красноярска туристу придется совершить пересадку сначала в Москве, а затем в Стамбуле. В связи с этим цены на путевки в Таиланд критически поднялись.

Таиланд Фото: Виктория МИНАЕВА

- Красноярск - Пхукет: от 70 000 рублей (без перелета) до 297 429 - 313 867 рублей;

- Красноярск - Бангкок: 252 517 рублей.

За такую цену для двоих на 7 ночей компании обещают туристу: авиаперелет, стандартный 2-местный номер, завтраки, спа-центр, открытый бассейн, бар и ресторан, близость пляжа и моря.