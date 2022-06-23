Приемная кампания в вузах Красноярска в 2022 году: сроки, документы, направления
Фото: Мария ЛЕНЦ
Приемная кампания в вузах Красноярска в 2022 году началась еще 20 июня. Публикуем, что известно о приеме в СФУ, КрасГМУ, КГПУ им. В. П. Астафьева.
СФУ
СФУ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Абитуриент может выбрать до 5 направлений в Сибирском Федеральном Университете. Зачисление будет проходить одной волной. Подробнее тут.
Как подать документы на поступление в СФУ в 2022 году
- Лично в университете;
- через информационную систему;
- через Госуслуги;
- по почте.
Сроки подачи документов в СФУ в 2022 году
На бюджет:
- 25 июля – абитуриенты по результатам ЕГЭ;
- 13 июля – с прохождением вступительных экзаменов СФУ (через профобразование, по общеобразовательным предметам и творческому конкурсу архитектуры, дизайна и градостроительства);
- 20 июля – с прохождением вступительных экзаменов СФУ (творческий конкурс журналистики, профессиональные испытания физкультуры и спортивно-оздоровительного туризма, дополнительные испытания для военно-учетных специальностей).
На платное отделение:
- 23 августа — без прохождения вступительных испытаний в СФУ;
- 4 августа — с прохождением вступительных испытаний в СФУ;
Отметим, что срок завершения вступительных испытаний: 14 августа.
О проходных баллах подробно можно посмотреть здесь.
КГПУ им. В.П. Астафьева
КГПУ
Фото: Мария ЛЕНЦ
20 июня в КГПУ для абитуриентов открываются направления в пяти факультетах, четырех институтах и департаменте вуза. Поступление будет проходить одной волной. Так, для зачисления на первый курс в приёмную комиссию нужно представить не только согласие на зачисление, но и оригинал аттестата, лично, либо по почте. Проходить приемная кампания в КГПУ будет до конца августа. Подробнее на сайте.
Как подать документы на поступление в КГПУ им. В.П. Астафьева
- лично;
- через Госуслуги;
- по почте;
- через сайт университета.
КрасГМУ
КрасГМУ
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском медуниверситете приемная кампания началась раньше других высших учебных заведений – 13 июля. Для будущих студентов открыто 8 направлений. Более подробно по ссылке.
Как подать документы на поступление в КрасГМУ в 2022 году
- лично;
- через Госуслуги;
- по почте;
- через сайт университета.
Сроки подачи документов в КрасГМУ в 2022 году
На бюджет:
- до 10 июля для абитуриентов, поступающих по вступительным экзаменам;
- до 25 июля – для поступающих по результатам ЕГЭ.
На платное:
- до 15 августа – для поступающих через внутренние экзамены вуза;
- до 24 августа – для поступающих по ЕГЭ.