Приемная кампания в вузах Красноярска в 2022 году: сроки, документы, направления Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемная кампания в вузах Красноярска в 2022 году началась еще 20 июня. Публикуем, что известно о приеме в СФУ, КрасГМУ, КГПУ им. В. П. Астафьева.

СФУ

СФУ Фото: Мария ЛЕНЦ

Абитуриент может выбрать до 5 направлений в Сибирском Федеральном Университете. Зачисление будет проходить одной волной. Подробнее тут.

Как подать документы на поступление в СФУ в 2022 году

- Лично в университете;

- через информационную систему;

- через Госуслуги;

- по почте.

Сроки подачи документов в СФУ в 2022 году

На бюджет:

- 25 июля – абитуриенты по результатам ЕГЭ;

- 13 июля – с прохождением вступительных экзаменов СФУ (через профобразование, по общеобразовательным предметам и творческому конкурсу архитектуры, дизайна и градостроительства);

- 20 июля – с прохождением вступительных экзаменов СФУ (творческий конкурс журналистики, профессиональные испытания физкультуры и спортивно-оздоровительного туризма, дополнительные испытания для военно-учетных специальностей).

На платное отделение:

- 23 августа — без прохождения вступительных испытаний в СФУ;

- 4 августа — с прохождением вступительных испытаний в СФУ;

Отметим, что срок завершения вступительных испытаний: 14 августа.

О проходных баллах подробно можно посмотреть здесь.

КГПУ им. В.П. Астафьева

КГПУ Фото: Мария ЛЕНЦ

20 июня в КГПУ для абитуриентов открываются направления в пяти факультетах, четырех институтах и департаменте вуза. Поступление будет проходить одной волной. Так, для зачисления на первый курс в приёмную комиссию нужно представить не только согласие на зачисление, но и оригинал аттестата, лично, либо по почте. Проходить приемная кампания в КГПУ будет до конца августа. Подробнее на сайте.

Как подать документы на поступление в КГПУ им. В.П. Астафьева

- лично;

- через Госуслуги;

- по почте;

- через сайт университета.

КрасГМУ

КрасГМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском медуниверситете приемная кампания началась раньше других высших учебных заведений – 13 июля. Для будущих студентов открыто 8 направлений. Более подробно по ссылке.

Как подать документы на поступление в КрасГМУ в 2022 году

- лично;

- через Госуслуги;

- по почте;

- через сайт университета.

Сроки подачи документов в КрасГМУ в 2022 году

На бюджет:

- до 10 июля для абитуриентов, поступающих по вступительным экзаменам;

- до 25 июля – для поступающих по результатам ЕГЭ.

На платное:

- до 15 августа – для поступающих через внутренние экзамены вуза;

- до 24 августа – для поступающих по ЕГЭ.