В Красноярске из 7000 свечей выложили корабль и обелиск защитникам Диксона на площади перед БКЗ

Фото: Единая Россия

Накануне Дня памяти и скорби Красноярск принял участие в международной акции «Огненные картины войны». Жители города совместно с волонтерами Победы, активистами и депутатами партии «Единая Россия» на площади перед БКЗ под сопровождение духового оркестра зажгли 7000 свечей в память о воинах Великой Отечественной войны – из них была композиция «корабль и обелиск защитникам Диксона».

Фото: Единая Россия

Краевая столица уже во второй раз принимает участие в акции «Огненные картины войны» как город трудовой доблести. В этом году решено было посвятить композицию 80-летнему юбилею обороны Диксона. Напомним, что морской порт Диксон на полустрове Таймыр стал самой северной точкой страны, где происходили военные действия.

Фото: Единая Россия

Как отмечает председатель Законодательного собрания Красноярского края и секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко, картина стала сборным образом ледокола «Сибиряков», кораблей «Дюжнев » и «Революционер», героически отстоявших Диксон в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Единая Россия

- Диксон – единственная точка на карте Красноярского края, где шли сражения. Гитлеровский флот пытался взять под контроль северный морской путь, а героический гарнизон Диксона смог отстоять наши территории и не допустить немецкие войска. В истории нашей страны очень много точек на карте, которые стали составляющей великой Победы. 80 лет прошло с этой битвы, но до сих пор эти события делают нас единым народом, дают нам силы для того, чтобы преодолевать трудности сегодня.

Фото: Единая Россия

Отметим, что обелиск мужественным защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения был возведен еще в августе 1982 года в материковой части Диксона на сопке Южная.

Автором идеи памятника стал живший и трудившийся на Диксоне художник Владимир Васильевич Королев. Три поднимающиеся к полярному небу стелы-паруса, отлитые из бетона, олицетворяющие единство армии, флота и народа. У основания стел – полусфера, ограниченная линией Северного Полярного круга.

Композицией для акции «Огненные картины войны» организаторы решили еще раз напомнить жителям Красноярского края о подвиге их земляков, которые смогли защитить русский север.

Фото: Единая Россия

- В этом году мы выбрали дату, которая связывает Красноярский край с боевыми действиями, с Великой Отечественной войной. Очень важно говорить об этом сегодня, особенно для молодого поколения, сохранять нашу историческую память. Это наши ценности, которые мы должны беречь, - отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Евгений Петренко.

В рамках акции красноярцы также выложили свечами надпись «Красноярск помнит» на Мемориале Победы возле Вечного огня.

- Такие акции очень важны, они напоминают нам о важных вещах. Они останутся в памяти тех, кто их увидит, заставят еще раз задуматься, как важно было выстоять тогда и вспомнить людей, благодаря которым мы живем сегодня, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

СПРАВКА

В рамках акции «Огненные картины войны» создаются масштабные композиции из свечей, связанные одной общей темой - «Трагедии и Победы региона и страны в годы войны». Волонтеры совместно с жителями выкладывают образы, связанные со вкладом каждого региона в Великую победу, как дань памяти всем тем, кто защитил нашу страну и весь мир от фашизма. Международная акция «Огненные картины войны» реализуется Движением «Волонтеры Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Росмолодежи, Роспатриотцентра и Министерства просвещения.