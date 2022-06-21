Служим и дружим: итоги конкурса служебных собак «Собачья работа-2022»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В фотоконкурсе приняли участие 23 служебные собаки Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, на Красноярской таможне.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Собачья работа-2022" Фото: Мария ЛЕНЦ

Умные, красивые, работящие, ответственные, заботливые – вот такие они, участники «Собачьей работы». И стали они такими благодаря своим кинологам – людям редкой профессии, непростой и очень нужной. Собака и кинолог – одна работа, одна служба на двоих – об этом и был наш конкурс.

Знакомьтесь, победители!

Бандит и Бастер. Победители интернет-голосования

Бандит и Бастер

Умные, сильные, красавчики-братья служат в кинологической группе Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» с 2020 года. Младшие инспекторы-кинологи Антон Алехин и Антон Крымков воспитывают своих подопечных с 4-месячного возраста.

Ульджина. Победитель интернет-голосования

Ульджина

Перед вами опытный специалист отдельной роты патрульно-постовой службы МО МВД России «Канский» и незаменимая помощница старшего сержанта полиции Ильи Черных. Ульджина работает чуть более года, охраняет общественный порядок, выезжает на места происшествий, участвует в оперативных задержаниях.

Улана. Победитель интернет-голосования

Улана

Улана - верная напарница полицейского, кинолога мобильного взвода отдельной роты ППС МО МВД России «Канский», старшего сержанта полиции Сергея Нестеренко. Именно от Уланы зависит безопасность пассажиров автовокзала «Восточный» Канска. Она очень внимательна к людям и происходящему вокруг.

Чип. Победитель в номинации «Лучшая фотоистория»

Ольга Банщикова (Пёстрик-корм) награждает Елену и Чипа Фото: Мария ЛЕНЦ

Чип служит вместе со спасателем-кинологом 2-го класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Еленой Казарян. Чип - единственная в крае аттестованная собака по выполнению горно-лавинных работ. А еще он – летающий пес: умеет спускаться с вертолёта по вертикальной веревке.

Хан. Победитель в номинации «Наш чемпион»

Хан

Хан – специальная служебная собака по поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Он служит с Романом Кузнецовым, старшим прапорщиком ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю. В этом году на чемпионате ФСИН России Хан занял 1-е место среди 57 участников, показав лучшее время по поиску и обнаружению взрывчатых веществ на местности.

Прада. Победитель в номинации «Забота и любовь»

Прада Фото: Мария ЛЕНЦ

Прада специализируется на поиске наркотических средств и психотропных веществ, работает в паре с младшим инспектором-кинологом Центра кинологической службы Сибирского ЛУ МВД России, прапорщиком полиции Юлией Цейтлер. Самая общительная и активная собака питомника. Однажды, работая по следу в квартире, принесла кинологу пельмешку.

Мэри. Победитель в номинации «Добросовестный сотрудник»

Мэри Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэри служит в кинологическом отделе Красноярской таможни уже пять лет, занимается поиском наркотических веществ, в том числе в багаже пассажиров и товарах, прибывающих из-за рубежа. Мэри всегда доброжелательна и сосредоточена, ведь она работает там, где одновременно находится много самых разных по характеру и поведению людей. Мэри – верная напарница и любимица старшего государственного таможенного инспектора кинологического отдела Красноярской таможни Ольги Мошногорской.

Ханса. Победитель в номинации «Приз симпатий партнера»

Ханса Фото: Мария ЛЕНЦ

Инструктор-кинолог кинологического отделения прапорщик внутренней службы Вячеслав Гайворонский и его напарница Ханса проходят службу в Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю. Ханса занимается охраной воспитательной колонии и досмотром входящего и выходящего из учреждения и транспорта – ее задача не допустить побег из пенитенциарного учреждения и проникновение запрещенных предметов на территорию колонии.

Небольшое выступление от Мэри Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото награждения победителе конкурса «Собачья работа – 2022» здесь.

Почему Бандит и Бастер сейчас в разлуке? Почему Прада – самая заботливая? Какие результаты показывает Хан? Как Улана утерла слезы малышу? Как Ульджина превратила преследование преступника в дружескую пробежку? Почему перестала грустить Мэри?

Пресс-центр "Комсомолки" впервые принимал таких гостей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прочитать эти и другие истории можно на сайте.