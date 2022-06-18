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Происшествия18 июня 2022 15:00

В Красноярском крае в результате хлопка газа в подвале пострадали четыре человека

Они пришли помянуть умершего товарища
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае в результате хлопка газа в подвале пострадали четыре человека. Фото: открытый источник

В Красноярском крае в результате хлопка газа в подвале пострадали четыре человека. Фото: открытый источник

В Красноярском крае в результате хлопка газа пострадали четыре человека. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, случилось это сегодня днем, 18 июня в поселке Большие пруды Сухобузимского района.

Предварительно известно, что несколько дней назад хозяин частного дома находился в подвале и задохнулся от газа. Возможно, у него была наркотическая зависимость или же смерть была несчастным случаем. Нынешним днем в дом пришли четыре человека – помянуть погибшего товарища. Все были в нетрезвом состоянии. Открыли подвал, чиркнули спичкой, чтобы осветить помещение – и тут взорвались остатки газа.

В единой дежурной диспетчерской службе района уточняют, что был не взрыв, а хлопок. Дом цел. Однако все находившиеся в нем пострадали и были доставлены в районную больницу. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. А вот состояние мужчины и женщины вызывает опасение. Возможно, их придется доставить в Красноярск, в краевую больницу, вертолетов санитарной авариации.

Помощь спасателей не потребовалась. На место выехала следственно-оперативная группа.

ЧППроисшествия: ЧП