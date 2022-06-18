Красноярские молодожены запустили новый мост через Качу. Фото: телеграм-канал Сергея Еремина

Новый прогулочный мост через Качу торжественно запущен сегодня, 18 июня. И первыми по нему прошли молодожены. Кристина и Андрей Божковы сочетались браком и приехали в Юдинский сад, чтобы сделать красивые фотографии. И по старой доброй традиции перешли мост, причем молодой муж пронес новобрачную на руках –на счастье.

Традиция на счастье: перенести по мосту молодую жену. Фото: телеграм-канал Сергея Еремина

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Сергей Еремин. Он лично присутствовал на событии и поздравил молодую семью и сфотографировался с нею на память. «У этой чудесной пары прямо сегодня состоялось бракосочетание. Соблюдая давнюю свадебную традицию, жених перенес свою невесту через мост. А в Юдинском саду ребята устроили фотосессию. Похоже, сегодня мы не просто открыли мостик через Качу, а сделали его новой точкой свадебных маршрутов наших горожан. Давайте пожелаем счастья молодым, пусть в их семье правит любовь! А нашему новому мосту – долгого служения городу и красноярцам! Спасибо компании РУСАЛ за еще одну алюминиевую переправу» - написал глава города.

Мост любви - почему бы и нет. Фото: телеграм-канал Сергея Еремина

О том, что традиция работает, Сергей Еремин подтвердил, признавшись, что несколько лет назад и сам переносил свою невесту по мосту через Качу неподалеку, на улице Обороны. И потому предложил назвать новую переправу так: Мост любви. Интересно, приживется ли название в народе? Почему бы и нет.

Напомним, что речь о строительстве нового перехода через Качу зашла еще в 2020 году, тогда его планировали в рамках благоустройства набережной, но средств в бюджете не нашлось. К этому вопросу вернулись весной текущего года. В начале мая объявили аукцион, а уже в середине июня мост был готов. Он обошелся бюджету в 45 миллионов рублей (такова была цена контракта). Его длина составляет 28 метров, ширина – 4,5 метра, а запас прочности – не менее 25 лет. Плюс обязательная подсветка.