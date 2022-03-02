Енисейская Сибирь: 6 идей для экотуризма

С 2010 года плато Путорана включено в охранный список ЮНЕСКО

Огромная и разнообразная природа Енисейской Сибири позволяет развивать разные виды экотуризма: спортивный и санаторно-курортный, культурно-познавательный и фермерский.

Здесь есть уникальные природные комплексы, историко-культурные объекты, источники минеральных и термальных вод, скифские курганы, сеть заповедников и национальных парков. Сегодня предлагаем только 6 идей для путешествий, которые позволят увидеть уникальные места.

Национальный парк «Красноярские Столбы»

«Красноярские Столбы» являются визитной карточкой, брендом Красноярского края и города Красноярска, любимым местом отдыха красноярцев. Тем более что сюда можно добраться на городском транспорте.

Основная достопримечательность - сиенитовые скалы причудливой формы с уникальной структурой ходов и лазов. Здесь 189 скал и скальных образований, протяженность троп рекреационной зоны - 67 километров.

Скальная часть нацпарка включает четыре района: эстетический, или Центральный (самый посещаемый); Такмаковский (Восточный вход в нацпарк); Калтатский и район «Диких Столбов» (закрытые для посещения).

В национальном парке есть возможность проживания в научно-познавательном комплексе «Нарым».

Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе красноярцев для сохранения живописной природы от варварской рубки леса и добычи природного камня.

И это один из самых популярных национальных парков в России. Рекреационную зону ежегодно посещает около 1 миллиона человек, в выходной день по самому популярному маршруту «Центральных Столбов» проходит до 20 тысяч посетителей.

Плато Путорана

Это одно из самых красивых, затерянных, загадочных и нетронутых мест в России! С 2010 года плато Путорана включено в охранный список ЮНЕСКО.

Варианты путешествий – от пеших походов до вертолетных прогулок. Но пока это дорогостоящий и элитный туризм: плато Путорана находится на Таймыре, вдали от населенных пунктов, здесь нет дорог и очень мало турбаз.

В 2021 году на Красноярском экономическом форуме было объявлено о создании туристического комплекса «Затундра» в непосредственной близости к плато Путорана. Его планируется построить за пять лет, стоимость - 20 млрд рублей, их готов вложить «Норникель».

Центром кластера станет деревня «Бухта Канчуль», которая сможет предоставить гостям 605 номеров. Отсюда будут организованы маршруты на плато Путорана. Проект будет реализован российской девелоперской управляющей компанией «Васта Дискавери», которая участвовала в создании курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Юрточные комплексы

Яркий пример экологического туризма - юрточные комплексы, которые принимают гостей на территории Бурятии, Горного Алтая и, конечно, Хакасии и Тувы. Например, есть такой в Аскизском районе Хакасии на территории археологического музея-заповедника «Казановка» (юрточный комплекс «Кюг»). Юрты здесь деревянные, внутреннее убранство выполнено в хакасском национальном стиле. База принимает всего 35 человек.

Эколого-экскурсионный комплекс «Скалки» расположился на восточном берегу большого плеса озера Беле в заповеднике «Хакасский». Комплекс устроен так, что присутствие человека минимально влияет на заповедную территорию. Ходят здесь только по настилам, а электричество вырабатывают солнечные батареи.

Есть юрточные комплексы и в Туве, самый близкий к столице республике, Кызылу, - этнокультурный комплекс «Алдын-Булак». Место выбрано не случайно: согласно преданиям много лет назад в этой ложбине располагалась ставка верховного хана джунгаров, а потом действовал буддистский монастырь-хурээ.

Проект комплекса представляет собой макет Вселенной, движения планет в галактике. Юрты — это солнце и планеты в этой схеме. Расположение юрт рассчитано в соответствии с учением фэн-шуй.

На территории комплекса оборудованы обрядовые места.

«Алдын-Булак» — не только собрание экзотических памятников, но и база для активного отдыха. Гордость «Алдын-Булака» — памятник горловому пению «Оваа Хоомей». На создание памятника ушло 65 тонн камней. В основание положили девять драгоценностей, денежные знаки разных стран, камни с четырех материков. Все строения этнокультурного комплекса «Алдын-Булак» сделаны из экологических материалов — дерева, войлока, тканей.

Природный парк «Ергаки»

Здесь путешественники увидят и горы, и озера, и водопады, и тайгу.

Здесь много баз отдыха разной степени комфортности и, соответственно, стоимости. Есть визит-центр, где можно получить необходимую информацию; несколько экологических троп, обустроенные стоянки для палаток.

Ергаки: знаменитая гора Парабола

Жемчужина Ергаков - хребет Спящий Саян с Висячим камнем. Глыба весом 150-200 тонн держится на краю скалы, опираясь на площадь около полутора квадратных метров. По легенде, как только Висячий камень упадет, проснется Спящий Саян. Тропа к Спящему Саяну благоустроенная, с деревянными настилами, металлическими лестницами, мостиками через ручьи и реки – идти легко и удобно, и это можно сделать самостоятельно. Для более близкого знакомства с Ергаками тем, кто не имеет опыта горных походов, лучше воспользоваться помощью инструктора.

Убсунурская котловина

Это замкнутый бессточный бассейн озера Убсу-Нур, окруженный горами. На этой территории представлены почти все природные зоны Земли (ледниковая зона, тундра, лесотундра, тайга, степь, полупустыня и пустыня); котловина считается удивительным собранием экосистем, моделью мира. Убсунурская котловина расположена на территории двух стран, России и Монголии. Россия в 1993 году создала здесь заповедник «Убсунурская котловина», есть российско-монгольская программа по изучению этого района «Эксперимент Убсу-Нур». С 2003 года это объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Река Енисей

Одна из самых крупных рек в мире берет начало в Саянах и, пройдя всю Сибирь с юга на север, впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Енисей – самая многоводная река России и занимает второе место по площади бассейна.

Енисей служит своеобразным природным рубежом между Западной и Восточной Сибирью, с юга на север он протекает почти строго по меридиану. Протяженность великой реки составляет 3 487 км.

Енисей объединяет три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. Истоками Енисея являются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей), они сливаются в столице Тувы, Кызыле, и на месте слияния находится скульптурный комплекс «Центр Азии» — бренд республики. В Туве находится географический центр Азии, и в начале XX века здесь установили монумент. Его несколько раз меняли, тот, что мы видим сейчас, установлен в 2014 году. Он создан в скифских мотивах бурятским скульптором Даши Намдаковым совместно с тувинскими художниками.

Столица Хакасии, Абакан, находится в месте впадения реки Абакан в Енисей, и это слияние двух рек хорошо видно с горы Самохвал, очень популярной достопримечательности города.

Столица Красноярского края, Красноярск, тоже находится на Енисее, и отсюда начинаются речные круизы на Север, их протяженность более 2000 километров.

На пути туристы увидят Енисейск, один из старейших сибирских городов, здесь множество православных храмов, восстановленных к 400-летию города.

Поселок Туруханск, расположенный в месте впадения Нижней Тунгуски в Енисей, известен как место ссылки декабристов и политических заключенных, в числе которых был и Сталин.

В пути туристы пересекают Полярный круг, останавливаются в заполярной Игарке и завершают путешествие в Дудинке.