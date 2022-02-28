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Наука28 февраля 2022 6:49

Красноярские ученые разработали из березовой коры разрушающие раковые клетки композиты

Вещества могут стать перспективным средством для фармакологии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярские ученые разработали из березовой коры разрушающие раковые клетки композиты

Красноярские ученые разработали из березовой коры разрушающие раковые клетки композиты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские ученые создали новые противораковые композиты на основе дипропионата бетулина. Результаты исследования опубликованы в журнале Biointerface Research in Applied Chemistry. Об этом сообщает ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Дипропионат бетулина – это эфир бетулина и пропионовой кислоты. Он применяется в лечении множества заболеваний, в том числе и рака. Специалисты же разработали упрощенный синтез непосредственно из коры березы. Но использование в медицине осложнялось тем, что соединение с трудом взаимодействует с водой.

Тогда ученые из Красноярска и Новосибирска создали растворимый в воде композит, уничтожающий раковые клетки. И дипропинат бетулина показал в этом лучшие результаты, нежели первоначальное вещество.

Для улучшения характеристик дипропинат бетулина «обогатили» полисахаридом арабиногалактаном, который добывается из древесины лиственницы. Он обладает обеззараживающим и стимулирующим иммунитет эффектом.

Чтобы увеличить скорость растворения композита в воде его разработали в виде порошка и тонких пленок. Оба варианта отлично соединяются с водой.

- Противораковую активность ученые оценивали по способности материала активировать гибель клеток рака легкого линии A549 в клетках. Противоопухолевое действие всех полученных композитов было в несколько раз выше, чем у чистого бетулина. При этом материал в виде пленок лучше всех справлялся с поставленной задачей, хотя содержание активного вещества в нем было в 4-5 раз меньше, чем в других композитах, - передают в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

Здоровье: Новости медицины