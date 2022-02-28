В Красноярском крае подорожал стол к Масленице
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае за год существенно подорожал праздничный стол к Масленице. В Красстате рассказали, что подорожало к праздничному столу на Масленицу в Красноярске в 2022 году.
Ингредиенты к главному герою масленичного стола – блинам улетели если не в космос, то явно с земли их уже не видно. Теперь сэкономить на традиционном лакомстве будет сложнее. Но лучше обратиться непосредственно к цифрам, которые представил Красноярскстат.
Если сравнить цены в январе 2022 года по отношению к январю 2021 года, то картина следующая:
- сахар-песок вырос в цене на 26,9%;
- пшеничная мука на 24,3%;
- подсолнечное масло на 17%;
- цельное молоко на 13,6%;
- яйца на 11,3%.
Но и остальные яства на праздничном столе к Масленице в Красноярском крае дешевле не стали:
- сливочное масло за год подорожало на 16,2%,
- красная икра на 15,7;
- творог – на 12,4%;
- варенье, джем и повидло на 11,9%;
- сметана – на 9,8%;
- сгущенка – на 8,8%.
В роли белой вороны на столе оказался мед, которые внезапно стал дешевле на 0,7%.
Так сколько стоит отметить Масленицу в Красноярском крае в 2022 году? По данным Красноярскстата заплатить за продуктовый набор придется в среднем 8 263 рубля.