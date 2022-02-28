В Красноярском крае подорожал стол к Масленице Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за год существенно подорожал праздничный стол к Масленице. В Красстате рассказали, что подорожало к праздничному столу на Масленицу в Красноярске в 2022 году.

Ингредиенты к главному герою масленичного стола – блинам улетели если не в космос, то явно с земли их уже не видно. Теперь сэкономить на традиционном лакомстве будет сложнее. Но лучше обратиться непосредственно к цифрам, которые представил Красноярскстат.

Если сравнить цены в январе 2022 года по отношению к январю 2021 года, то картина следующая:

- сахар-песок вырос в цене на 26,9%;

- пшеничная мука на 24,3%;

- подсолнечное масло на 17%;

- цельное молоко на 13,6%;

- яйца на 11,3%.

Но и остальные яства на праздничном столе к Масленице в Красноярском крае дешевле не стали:

- сливочное масло за год подорожало на 16,2%,

- красная икра на 15,7;

- творог – на 12,4%;

- варенье, джем и повидло на 11,9%;

- сметана – на 9,8%;

- сгущенка – на 8,8%.

В роли белой вороны на столе оказался мед, которые внезапно стал дешевле на 0,7%.

Так сколько стоит отметить Масленицу в Красноярском крае в 2022 году? По данным Красноярскстата заплатить за продуктовый набор придется в среднем 8 263 рубля.