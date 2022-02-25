«Не могли открыть глаза и опухли губы»: в Якутске четверо детей отравились парами хлора в сауне

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В Якутии четверо детей от 7 до 12 лет отравились парами хлора во время празднования детского дня рождения в одной из саун. Сейчас двое детей находятся в больнице, еще двое лечатся амбулаторно. Следственный комитет завел уголовное дело.

Все произошло 23 февраля. Как сообщает портал sakhaday.ru со ссылкой на родителей именинницы, семья решила отпраздновать день рождения дочери в одной из саун Якутска. Так как детские игровые зоны и клубы были закрыты в тот день, то все гости отправились в аквацентр, чтобы дети могли поплавать в бассейне.

Проблемы с сауной начались у празднующих с самого начала – на входе произошла неразбериха с ценами и акциями, по телефону сказали одно, а уже на месте сообщили, что стоимость будет другой. Чтобы не портить настроение детям, которые уже предвкушали, как будут плавать в бассейне, решили согласиться на изменения и прошли в номер.

Мама именинницы рассказывает, что сразу почувствовала запах хлорки, но особое значение этому не предала – в саунах она раньше не бывала, поэтому посчитала, что это нормально, дезинфекция.

Всего на празднике было 11 человек, большая часть – дети. Самому маленькому ребенку едва исполнилось 1,5 года. После купания ему первому стало плохо.

- Внезапно у нашего малыша началась рвота. Мы подумали, что дело в питании, съел что-то лишнее. Позже оказалось, что в сауне было плохо еще одному 10-летнему ребенку, но он никому не сказал, что его стошнило. В целом день рождения прошел по плану, дети постоянно купались, практически не вылезали из бассейна, - рассказывает родительница.

Проблемы со здоровьем начались сразу же по возвращению домой.

- Двое детей не могли открыть глаза – они были очень красными. У всех опухли губы, болело горло и животы. Мы вызвали скорую, четверых забрали в больницу, позже двоих отпустили домой, - рассказывает пострадавшая семья.

Медики поставили всем четверым диагноз «ингаляционное отравление парами хлора средней и легкой степени тяжести». Двоих детей 7 и 10 лет оставили в больнице, их состояние более тяжелое, чем у остальных.

По факту отравление парами хлора Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи назначили все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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