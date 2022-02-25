Не трава – «Агонь»: мастер-класс от городского фермера

Иван Шерстобитов и Константин Потемкин

Все началось с бревна

Признаюсь, я немного знакома с сити-фермерством. Есть опыт выращивания лука на подоконнике и огурцов на балконе. Но современное сити-фермерство уже называют новой и перспективной профессией. В 2017 году направление даже вошло в список атласа профессий будущего, составленный Московской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив. Идея создать ферму по выращиванию микрозелени у красноярца Константина Потемкина возникла из-за ковидных ограничений. Он работал в сфере развлечений, но помешала пандемия с ее ограничениями.

– Пришлось придумывать новое занятие. Бизнес должен был быть несезонным, не требующим больших вложений. Сначала запустил вместе с партнерами проект «Агонь-бревно». Есть такая удобная штука – финская свечка, когда костер разводится внутри бревна. На нем можно приготовить все что угодно. И не оставляет следов, как обычный костер или мангал, – рассказывает Константин. – А потом услышал про микрозелень и вертикальные фермы. Так началась «Агонь-трава».

Выращиваем зелень на гидропонных установках, используем минеральную вату

Это какой-то космос

Обычное производственное здание в красноярском Академгородке, коридоры, лестницы. А мы ждали чего-то фантастического... Заходим в помещение.

– У нас нужно или переобуться – вот тапочки, или надеть бахилы, - предупреждает Константин и начинает экскурсию: – Здесь небольшая мастерская и склад «запчастей» – материалы для создания установок, на которых выращиваем зелень. Делаем сами, поэтому наши любимые магазины – строительные. Пока в Сибири сити-фермерство только начинается, хорошего оборудования для фермерства промышленных масштабов нет. Здесь небольшой офис – два рабочих места, мое и напарника Ивана Шерстобитова. Он отвечает за выращивание и производство, а я – за продвижение и развитие. Вот лаборатория: готовим питательные и защитные растворы для растений. Это парник, где растения прорастают.

Ферма микрозелени

Наконец подходим к святая святых – собственно ферме. Первое впечатление: «Вау, космос!»

– Да, такую зелень уже давно выращивают на космических станциях, – смеется Константин.

– Как устроена ферма? На чем выращиваете, как ухаживаете?

– Все началось с двух стеллажей вместимостью 120 и 80 контейнеров. Один стоял у меня дома на кухне, другой у Ивана. Потом нашли помещение, связались с агентством по развитию бизнеса, прошли сертификацию. Выращиваем зелень на гидропонных установках, используем минеральную вату. На стеллажах поддоны для зелени, в каждом – 20-30 контейнеров. Оборудованы освещение, вентиляция, проведена система для поступления питательного раствора. Все запрограммировано и работает автоматически. Можно отследить, включилась система или нет, почему не сработала. Можно при необходимости с телефона принудительно запустить процесс полива. Это пока самый простой вариант автоматизации процессов.

Стеллажи оборудованы подсветкой, вентиляцией, системой автополива

– Даже за домашними цветами нужно уметь правильно ухаживать. Где учились сити-фермерству?

– Ни у меня, ни у Ивана нет биологического ила аграрного образования. Всю технологию изучали по YouTube, смотрели ролики, штудировали, набирались опыта.

Заросли щавеля

– Помещение кажется небольшим. Это точно промышленные масштабы? Урожаи большие?

– Общая площадь фермы со всеми помещениями около 100 квадратов. Собственно теплица – 50 квадратов, а посадочная – уходит под потолок. Одна полка стеллажа дает по 1 кг зелени два раза в неделю. Объем готовой продукции пока сравнительно небольшой, есть куда расти. Если полностью использовать посадочные возможности теплицы, то можно получать за один урожай около 700 упаковок зелени. В срезанном виде это килограммов 30 в неделю. В розницу лоток зелени стоит примерно 200 рублей. Себестоимость зависит от вида зелени – 60-100 рублей.

Настурция

– Какие культуры выращиваете?

– Руккола, брокколи, горчица, кресс-салат, редис санго, кервель, настурция, капуста кейл, щавель, горох, мелисса, японская петрушка - шисо, фенхель, базилик… Есть разделение зелени: бэби и микро. Микро – 7-14 дней роста до готовности, «бэби-ливз» – от 14 дней до 30 дней.

Автоматизированный полив

– У вас и цветы растут? Для уюта или…?

– Это все съедобное! Кислица, она же «заячья капуста» или «кукушкин клевер». Я только год назад узнал, что, оказывается, едят настурцию. Можно есть бархатцы, виолу, петунию, клевер. В торговые сети возим брокколи, горчицу, рукколу, редис санго и кресс-салат. В рестораны – щавель, настурцию, базилик. Листовые растения используют для вкуса и украшения блюд. Зелень можно добавить в салат, бутерброд, к рыбе, к мясу. Обогащает вкус привычных блюд.

Цена вопроса

– Не страшно было: вырастили партию, а площадки для сбыта нет. Продукт-то скоропортящийся в отличие от бревна.

– Было, было… Но мы понимали, на что идем. Готовое решение – оборудованный стеллаж для выращивания микрозелени по грубым прикидкам стоит 90-100 тысяч рублей. Аренда, семена, вода, электричество… Идем по тому плану, который наметили. Первый год только вкладывались – без дохода, без заработка. Сейчас пошел второй год, первые вложения окупились, но только подходим к рубежу безубыточности.

На стеллажах поддоны для зелени, в каждом – 20-30 контейнеров

– Как планируете развиваться дальше?

– В Красноярске не только мы занимаемся выращиванием микрозелени, но входим в первую пятерку. Начинали сотрудничество с сетями десятка магазинов, сейчас их 45. Работаем с «Командором», «Красным Яром», «Империей вкусовъ», «Рыбой пилой», Seabass market, Las Vegans. В планах развивать ферму, продвигать продукцию в большие торговые сети, открывать франшизу. Планируем занять нишу на маркетплейсах, чтобы не только в Красноярске распространять продукцию, но и отправлять в другие города.

Листовые растения используют для вкуса и украшения блюд

– Константин, а все же почему «Агонь»?

– Это связано с первым проектом, с бревном. Но как-то скучно было называться «огонь». Как слышим, так и пишем (смеется. – Прим. ред.)! У меня одно из образований было рекламное, умею продвигать товар. Знаете, какая реакция была в соцсетях на слово «агонь»?! Под одним из первых наших видео штук 500 комментариев по поводу названия. Нас заметили!

Фото Диана Иванова