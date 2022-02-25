Валентина Веселкова: Если не молодежь, то кто?

Команда Красноярского отделения РССМ

– Валентина, как в крае появилось отделение Российского союза сельской молодежи?

– Красноярскому отделению РССМ больше 10 лет. Общероссийская организация появилась в декабре 2008 года. За ней практически сразу, в январе 2009-го, – наше красноярское отделение. У нас есть прекрасный агарный университет, который является своего рода кузницей кадров для сельских территорий края. Поэтому красноярское отделение РССМ открылось на базе КрасГАУ. В становлении отделения нам очень помогли ректор университета Наталья Ивановна Пыжикова и краевое Агентство молодежной политики, благодаря чему нам удалось занять лидирующую позицию на уровне федерации. Собрался первый актив – буквально 10 человек. Это те ребята, которые захотели продвигать идеи сельской молодежи, развития села. Мы ездили на форум ТИМ «Бирюса», неплохо себя зарекомендовали. Два года подряд получали статус спецпроекта молодежной политики Красноярского края, что дало административную поддержку, информационный ресурс. На третий год получили статус флагмана молодежной политики края. Это была высшая награда, признание нашей деятельности. А потом начался бум – в учебных заведениях, в районах края появлялись команды нашего отделения. Край большой, до некоторых территорий сложно добраться, чтобы объездить каждый населенный пункт, не хватит и года. А ребята работали на местах.

ТИМ Бирюса 2019

– Есть расхожее мнение, что молодые из деревень уезжают…

– Может, это не всегда очевидно, но молодежь очень заинтересована в развитии сельских территорий. Причем это утверждение справедливо как в отношении ребят, которые живут и трудятся в селах, всем сердцем болеют за свою малую родину, так и в отношении городской молодежи. У нас в союзе много молодежи, которая всегда жила в городе. В деревне были разве что на каникулах у бабушки. Конечно, не все они станут фермерами, но есть и другие примеры. Мой заместитель Александр Игошин учится в КрасГАУ, еще он председатель комитета по делам села и агропромышленной политики в Молодежном парламенте при Заксобрании. Исконно городской житель, сейчас он рассматривает возможность работать в селе. Ему хочется применить свой опыт в деле, развивать сельские территории.

Вручение памятной медали Президента РФ

– Чем занимается отделение, какие мероприятия вы проводите?

– Наша задача – объединить сельскую молодежь. Тех, кому небезразлична судьба села. Это учащиеся, студенты аграрных учебных заведений, молодые специалисты – учителя, врачи, работники культуры. Один из наших долгосрочных проектов «Село – территория развития». Например, два года подряд, в 2020-м и 2021-м, мы проводили мониторинг вновь построенных ФАПов. Ребята-активисты смотрели, как идет строительство, как набирается персонал. Есть еще один федеральный проект, «Мастерская развития сельских территорий». На участие в нем со всей России поступило более тысячи заявок, выбрали всего пять команд. В число победителей вошли ребята из села Дудовка Казачинского района. Они прошли обучение в Москве и сейчас готовят комплексный план развития своей территории. Проект у них замечательный – создание в селе туристско-рекреационной зоны «Озеро красных лилий». Это удивительно красивое место, где нужно обязательно побывать. Теперь мы предлагаем создавать подобные проекты на уровне всего края. Развитие должно быть постоянным, это и есть жизнь села. А улучшить ее могут только те, кто там живет.

Открытие молодежного центра АПК

– А школьников привлекаете? Ведь это тоже будущая молодежь.

– И не только школьников, а еще моложе! В прошлом году проводили творческий конкурс для малышей-детсадовцев. Есть проекты для тех, кто постарше: международная бизнес-игра «Начинающий фермер», где ребята пишут бизнес-план и защищают его. Сначала участники проходят обучающий курс «Фермер. С чего начать?». Мы рассказываем, как написать план, как важно не упустить ни одного пункта. В проекте могут принять участие несколько категорий молодых людей – школьники, студенты ссузов и вузов, молодые фермеры. Навыки бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений помогут в будущем начать свое дело. Обучающий курс уже завершился, а сама бизнес-игра «Начинающий фермер» продолжится в течение года.

Школа углубленного изучения АПК AgroCountry

В 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов открыли в крае три школы углубленного изучения АПК AgroCountry в Пировском, Балахтинском и Рыбинском районах. Триста школьников 14–18 лет из разных районов края учились основам земледелия и растениеводства. На первом этапе проходили дистанционные занятия, потом в села приезжали преподаватели и вместе с ребятами проводили настоящие «полевые исследования». Высеивали разные культуры на пришкольных участках или на площадях фермеров и сельхозпроизводителей, наблюдали за ростом растений, как на них действуют удобрения. По итогу 30 человек приехали в Красноярск, где для них организовали экскурсии на сельхозпредприятия. Ребята своими глазами увидели современные агропромышленные технологии в действии и были в восторге! А про свои опыты школьники рассказывали на научно-практической конференции в КрасГАУ.

Школа по развитию сельских территорий

– Знаю, что вы и экологические акции проводите.

– В нашем крае есть раскрученные экопроекты, например, по уборке берегов Енисея. Но есть и другие территории, где это необходимо. Больно говорить об этом: несанкционированные свалки, захламленность – проблема сельских, да и не только, территорий. Я знаю немного сел, где идешь вдоль дороги, и, как в городе, стоят урны, есть куда выбросить мусор. Местные отделения нашего союза в течение года проводят молодежную экологическую акцию «Чистое село». На интерактивных лекциях рассказываем об экологии, а затем организуем субботник. Ежегодно порядка 15 территорий принимают участие в акции.

КСТАТИ

По итогам 2021 года Красноярское отделение РССМ заняло первое место в рейтинге регионов. То, что краевой РССМ находится в структуре КрасГАУ, дает ему большое преимущество перед другими субъектами федерации, в которых региональные подразделения работают сами по себе. А КрасГАУ вошел в топ-20 вузов локального рейтинга по федеральным округам от агентства RAEX. КрасГАУ обошел кемеровские, алтайские, иркутские, новосибирские и другие региональные и узкоспециализированные вузы Сибири.

Фото предоставлено Красноярским отделением РССМ