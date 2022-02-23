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Общество23 февраля 2022 8:20

Такого в Красноярске еще не было: отцы устроили футбольный матч в валенках

Непривычный спортинвентарь сделал игру особенно яркой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Такого в Красноярске еще не было: отцы устроили футбольный матч в валенках

Такого в Красноярске еще не было: отцы устроили футбольный матч в валенках

Фото: Мария ЛЕНЦ

Футбол зимой? На снегу? Да еще в валенках? В России подобные мероприятия случались, но чтобы в Красноярске – нет, о таком в нашем городе Сергей Григорьев, СММ-специалист футбольного клуба «Юниор» и один из организаторов спортивного состязания, не слышал.

- Мы устроили большой семейный спортивный праздник под названием «Зимняя классика: футбол в валенках», чтобы отметить и 23 февраля, и приближение весны. Организаторами выступила футбольная школа «Юниор». Наши воспитанники-мальчишки позвали отцов переобуться в валенки и погонять мяч. Папы согласились. Пришли и другие мужчины, которые живут по соседству с гимназией №11.

Валенки - это такие валенки

Валенки - это такие валенки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В валенках – просто потому, что прикольно. А в целом играть в валенках непросто – они новые, поэтому неудобные. На них даже ценники остались: игроки так поскорее рвались на поле, что не обратили на это внимание. Плюс немного снег подтаял и было скользко. Посмотрите на фото – сколько забавных моментов попало в кадр. Всего было около 30 игроков, по 11 в каждой команде на поле и остальные были запасными. А на трибунах за каждого болели жены и дети.

А вам так слабо?!

А вам так слабо?!

Фото: Мария ЛЕНЦ

С погодой повезло: комфортно, тепло. Поначалу пробросил снежок, освежил слегка игровое поле. А после все прошло идеально. Русская забава удалась. Поболеть за своих мужчин пришли их семьи. После матча отметили это дело горячим чаем из раритетного самовара.

Опасный момент

Опасный момент

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, после игры валенки отряхнули от снега и сложили в мешок – до будущей зимы, до следующего матча.

Чай из раритетного самовара

Чай из раритетного самовара

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зато отбил!

Зато отбил!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное сейчас удержаться, потом можно мяч отобать

Главное сейчас удержаться, потом можно мяч отобать

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мяч в ворота не попадет

Мяч в ворота не попадет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Профи пусть завидуют

Профи пусть завидуют

Фото: Мария ЛЕНЦ

"Мне пасуй" - "Нет, мне пасуй"

"Мне пасуй" - "Нет, мне пасуй"

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители возвращают перелетевший через сетку мяч

Зрители возвращают перелетевший через сетку мяч

Фото: Мария ЛЕНЦ

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