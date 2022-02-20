Красноярские школьники могут получить 10 тысяч рублей на путешествия Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским школьникам могут выделить по 10 тысяч рублей на туризм внутри края. Об этом во время прямого эфира рассказала замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина.

По словам Верхушиной, школьникам будут выдавать электронные сертификаты. Получить их смогут ученики 5-9 классов. В данную категорию уже попадают более 100 тысяч детей. Сертификат смогут получить первые 7,5 тысяч претендентов первые заполнившие заявки.

Юлия Верхушина уточнила, что всего из федерального и краевого бюджетов на эту цель выделено около 75 миллионов рублей. Сейчас решаются вопросы – бесплатно ли с детьми отправятся сопровождающие, программа туров, содержание.

Предварительно, в групповых поездках сопровождающий поедет с детьми бесплатно, а в индивидуальных – придется заплатить отдельно. Ночевать дети будут в гостиницах не менее трех звезд.