До Дивногорска будут ходить суда на электротяге, а на ГЭС появится смотровая площадка

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

О развитии туризма говорили в Дивногорске. Александр Усс побывал здесь с рабочим визитом, осмотрел обустроенную лыжную трассу и общественное пространство рядом с Красноярской ГЭС – «Торговый порт».

Новый проспект в виде Енисея

Дивногорское направление – самое привлекательное и для местных жителей, и для приезжающих в Красноярск туристов. Все ездят посмотреть на ГЭС (одно только прошлогоднее открытие шлюзов собрало тысячи желающих), летом отправляются на Красноярское море, едут в Хакасию, Тыву. Развивать туризм и делать город привлекательным в этом плане – задача посильная. И это не просто слова. Первое судно на электротяге на 130 мест, которое будет ходить от Красноярска до Дивногорска, придет в регион уже этим летом. Прокатиться на нем красноярцы смогут с 1 июля. К маю судно будет достроено, и по Северному морскому пути его доставят в Дудинку, а оттуда – в Красноярск. Ходить оно будет двумя маршрутами: первый, прогулочный, - в черте Красноярска, и второй – Красноярск-Дивногорск.

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

На совещании по развитию Дивногорска и нового туристического маршрута губернатор Александр Усс обратил внимание, что приводить в порядок нужно не только места причалов, но и все, что предстанет перед взором туристов. Обновить городские фасады, разобрать хлам и мусор, встречающийся на дорогах, подтянуть город с визуальной стороны – такую задачу поставил глава региона мэру Дивногорска:

- Мы должны навести порядок. Енисей должен подтягивать общую культуру, ну и прежде всего, город Красноярск и Дивногорск. Если это главный проспект города, то и вид должен быть соответствующий.

Место притяжения

«Торговый порт» (на выезде из Дивногорска, когда-то горожане его назвали просто рыбным рынком), с января начал работу в тестовом режиме. Там появились семь контейнеров - торговых точек и пара открытых лотков для уличной торговли. Идея «контейнерной» стилизации, по словам Юлии Верхушиной, замруководителя администрации губернатора, назрела у разработчиков проекта давно:

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

- Стилизация будет работать выигрышно, с учетом расположения точки и на трассе, и на берегу Енисея. Контейнеры – это удобно, хотя не так просто, как кажется на первый взгляд с точки зрения, например, утепления. Но некоторые моменты мы уже учли: одного контейнера для размещения всей продукции мало, нужно два. Хотим сделать еще и двухэтажные.

Сейчас в «Торговом порту» работает кофейня, теплые туалеты, продаются рыба, мясная продукция, сувениры. Предприниматели говорят, что пока «нарасхват» идут только кофе и рыба. Но пик востребованности общественного пространства ожидается летом. В планах – увеличить количество торговых точек, сделать детскую площадку, зону отдыха у воды. Это место должно стать знаковой точкой для всех дивногорцев, красноярцев и гостей края. Здесь можно будет не только полюбоваться Енисеем и ГЭС, прикупить колоритные продукты и сувениры по пути, но и отдохнуть всей семьей. Портом эта территория называется не случайно – планируется, что в будущем тут будут причаливать прогулочные суда из Красноярска.

Не меньше нового туристического маршрута (а может, и больше) красноярцев порадует появление на Красноярской ГЭС смотровой площадки. Ее запустят уже в этом году, а в будущем хотят соединить с «Торговым портом» пешеходной трассой.

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

- Со временем пространство будет расширяться и меняться, подстраиваясь под спрос посетителей. Сейчас это место, где можно выпить кофе, купить сувенирную продукцию и сибирские продукты, воспользоваться благоустроенным туалетом. Летом возрастет поток туристов на Красноярское море, на юг края, в Хакасию и Тыву, и тогда потенциал порта раскроется полностью, - Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

Не (с)портом единым

Еще одним важным событием для жителей города стало открытие обновленной лыжной трассы дивногорского техникума лесных технологий. Минувшим летом компания En+ Group благоустроила трассу на 1 километр: ее осветили и заасфальтировали. Для подготовки трасс техникум получил от En+ Group снегоуплотнительную машину. Теперь здесь можно кататься и ночью, и в теплое время года.

Трассу уже обкатывают местные спортсмены: это и студенты техникума, и ученики дивногорской спортивной школы, и любители лыж постарше, а ребята из средней школы №5 пришли сюда на урок физкультуры.

- Ходим кататься семьей: мама, папа, брат с сестрой. Мы спортивные, стараемся и на коньки, и на лыжи выбираться, как выпадают совместные выходные. Папа катается на большой трассе в 5 километров, мы с мамой на трассе поменьше. И добираться удобно, и кататься мне здесь очень нравится, - говорит Надя, ученица 11 класса.

Взять лыжи напрокат можно в теплом двухэтажном здании. Здесь есть места для отдыха, медкабинет, раздевалки, комнаты хранения инвентаря и даже судейская.

Павел Ростовцев, советник губернатора Красноярского края:

- Это прекрасный объект для массовых прогулок, где каждый житель города может прийти взять лыжи и прокатиться по обустроенной трассе. Вместе с этим на совершенно другой уровень вышли условия для ребят, которые занимаются в спортивной школе, наших будущих чемпионов. Будем надеяться, что за счет занятий лыжными гонками, спортом, дивногорцы будут активными и физически подготовленными.

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

КОНКРЕТНО

Что в себя будет включать маршрут?

Все места абсолютно разные, но объединяет их одно – могучий Енисей.

В перспективе нескольких лет Большой туристический маршрут по Енисею будет включать в себя шесть знаковых мест: Барабаново — Речной вокзал Красноярска — Успенский монастырь — Овсянка — Центральная набережная Дивногорска — Торговый порт — Смотровая площадка ГЭС.

Кстати, еще один популярный маршрут по Енисею Красноярск – Барабаново.

В ближайшие два года электросуда ходить здесь не будут, но саму деревню скоро ждет полный «апгрейд». Ее хотят сделать «образцово-показательной»: местный сельский клуб объединят с визит-центром (вопрос строительства согласовывают с минкультуры), старинную деревянную церковь отреставрируют, запустят колоритные мастер-классы.

КСТАТИ

Добраться до Дивногорска туристы смогут и речным транспортом, и электричкой, и автобусами. Дивногорские маршруты, которые пока ходят до набережной, в перспективе продлят до «Торгового порта», а там установят дополнительные остановки в обоих направлениях. Станции подзарядки для электросудов появятся на речном вокзале в Красноярске, и в районе «Торгового порта».

ДОСЛОВНО

Александр Усс:

Для нас Дивногорск – это туристический порт, который поможет более интенсивно использовать возможности Енисея. Этому будет способствовать открытие обновленного причала и появление комфортабельных судов на электротяге. Уверен, это повысит популярность тех точек роста и притяжения, которые мы создаем в Дивногорске.