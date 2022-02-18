В Красноярске появился «снежный» пункт. Фото: пресс-служба администрации города

Учитывая, что зима в нынешнем сезоне не очень снежная, пункт начал работать только в середине февраля.

- Снегоплавильные установки – это конструкции с плавильными котлами,- пояснил Антон Старовойтов, технический директор МП «САТП». – Одна может переплавлять 80 тонн снега в час, вторая — 135 тонн. Они экологичны, работают на дизельном топливе, но выхлопные газы не выбрасываются в атмосферу.Предусмотрены две степени очистки снега: первая - очистка от песка, мусора и грязи, вторая – от плавучего мусора. Машины автономны, могут перемещаться по городу для того, чтобы можно было, не вывозя снег в одно место, его оперативно утилизировать.

Фото: пресс-служба администрации города

В пункте на Мичурина расположена установка, способная перерабатывать 135 тонн снега в час. Принцип работы снегоплавилки прост: грузовики выгружают снег на специальную площадку. Затем фронтальным погрузчиком снежные массы перемещают в бункер станции. Дизельная горелка методом погружного горения топит снег, превращая его в воду. Далее запускается вторая горелка, и начинается полный процесс снегоплавления. Водные массы сбрасываются через приемную трубу в канализационный коллектор. Тяжелые массы - песок, земля, мусор оседают на специальных очистных решетках. Лёгкие, не тонущие, останавливаются специальными уловителями. При сбросе талой воды в канализационную трубу крупный мусор улавливается решеткой. В конце смены собранный мусор утилизируют.

Также впервыев Красноярске подготовлена специализированная площадка для снегоотвала, соответствующая всем экологическим требованиям законодательства Она расположена на ул. Башиловской и вмещает от 50 до 70 тысяч кубометров снега. На площадке выполнено твердое покрытие, септики, смонтировано освещение. Территория снегоотвала похожа на большую чашу, чтобы растаявший снег не подтапливал соседние участки. Это первый современный снегоотвал за Уралом.