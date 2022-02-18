Не барашка, а свиняшка: в Сибири при переписи обнаружили свинок, покрытых шерстью

Фото: Дмитрий КУЦКО

В Сибири свиньи настолько суровые, что вместо розовых бочков у них – кучерявая шерсть, как у барашков!

И это не шутка, а чистая правда. В Красноярском крае вели сельхозперепись, и у одного хозяина в городе Бородино нашли небывальщину – хрюшек, словно в шубы одетых.

Фото: Дмитрий КУЦКО

Оказывается, хозяин необычных свинок, Дмитрий Куцко, завел их несколько лет назад. Гибрид диких и домашних свиней - порода венгерская мангалица, выведена в 19 веке в Венгрии, считается редкой. Кстати, Росстат подтвердил – из официально зарегистрированных он один их разводит в России, и потом продает поросят. В чем, как говорится, «прикол»? В особом вкусе мяса и сала. Мясо обладает уникальными качествами, а сало тает во рту.

Фото: Дмитрий КУЦКО

Еще, говорят, мангалицы отличаются от других свиней интеллектом. Все понимают, хорошо знают хозяина, даже ревнуют друг друга.

- Они как котята: ласковые, доверчивые, не злобные. Я могу раскидать сено, лягу на него, они – и большие, и маленькие - лягут вокруг…. Положу на 300-килограммового хряка голову – он спокойно лежит, закрыв глаза, - говорит Дмитрий.

Фото: Дмитрий КУЦКО

С мангалицами можно обниматься и делать селфи, гладить их, как и любых «пушистиков», в отличие от обычных свиней, к которым и подойти лишний раз мало кому захочется.

Фото: Дмитрий КУЦКО

У свинок, точнее, у Дмитрия, «в духе времени» есть канал на ютубе. Героями роликов становится всё поголовье (оно довольно большое, просто так не сосчитать), ну а чаще всего – хряки и свиноматки Циклоп, Кубик, Рыжик, Ежик, Переслава. Правда, судя по видео, не такие уж эти свинки «няшки», могут и разборку между собой устроить, и сбежать от хозяина.

Фото: Дмитрий КУЦКО

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