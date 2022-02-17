Маленькая добрая душа: в Красноярске шестилетний мальчик подарил все свои мягкие игрушки другим детям

В Красноярске пятилетний мальчик выиграл в автомате десятки мягких игрушки и подарил их особенным детям. Фото: БФ "Феникс"

- Чудесный паренек Кирилл Ежов выиграл игрушки в автоматах и вместе с родителями принес к нам в офис – специально для наших подопечных деток с инвалидностью. Настоящий будущий волонтер «Феникса». А наши девушки так растерялись, что даже не додумались подарить парню от нас подарок. Но мы обязательно исправимся. А игрушки подарим нашим подопечным девочкам-малышкам на 8 марта, - рассказывает председатель благотворительного фонда «Феникс» Татьяна Станкевич.

Кириллу 6 лет, совсем взрослый, ходит в детский сад. Увлечений у него множество, как у всех ребятишек его возраста. Сейчас, например, он мечтает стать спасателем или полицейским, чтобы выручать людей из беды. Дело за малым – вырасти. А еще Кирилл любит с папой побеждать автоматы с игрушками. Знаете такие большие стеклянные коробы, которые устанавливают в торговых центрах, а внутри множество разных игрушек. Опускаешь монетку и с помощью рычагов нужно попытаться подхватить «рукой» какой-нибудь приз, донести его в угол к отверстию. Если донес – выигрыш выпадает в руки.

Так вот, для многих сделать это – нереально. Но Кирилл с папой после каждого похода в торговый центр возвращаются с мягкими игрушками. Видимо, есть у них какой-то секрет. У себя мальчишка их не оставляет – дарит друзьям, обычно в детский садик уносит.

Кириллу так понравилось дарить подарки, что он решил выиграть еще больше игрушек. Фото: БФ "Феникс"

- А тут накопилось много, спрашиваю, что с ними делать будем. Он говорит: «давай подарим», - рассказывает мама Дарья Ежова. – Я предлагаю: «Тогда унесем детишкам в детский дом». И тут сын задает вопрос: «А что это такое?» У нас полная семья, Кирилл – единственный ребенок у любящих папы и мамы, он даже не подозревал, что может быть иначе, что есть дети, от которых отказались родители.

И, не откладывая на потом, Ежовы собрали целый пакет игрушек – полтора десятка штук - и привезли его в офис «Феникса». Добавим, что этот благотворительный фонд работает как раз с особенными детьми, помогает социальным учреждениям, где они находятся. Самих детей Кирилл не встретил, но увидел инвалидные коляски и это его еще больше впечатлило. Побывав там, он решил еще больше выиграть игрушек.

В «Фениксе» рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что рады любым подаркам: чем их больше – тем лучше. Благотворительный фонд периодический устраивает различные конкурсы для особых детей и дарит им призы. Или по таким поводам, как 8 марта или дни рождения. И ведь самое главное в этом – не только принимать подарки, но и дарить. Кстати, сделать подарки, стать волонтером может любой. Всю информацию о фонде «Феникс» можно посмотреть на официальном сайте созвездие-феникс.рф или позвонить по телефону: 293-85-16.