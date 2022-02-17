«Доеду до сервиса и отогрею»: в Красноярске задержали пранкера на ледяной машине

Фото: ГИБДД

- Я думал быстренько доеду до сервиса и отогрею. А что, так нельзя было ездить? – хитрый взгляд с прищуром, на лице улыбка. Водителя красноярского «автоайсберга», решившегося на необычный эксперимент по заморозке автомобиля накануне задержали сотрудники ГИБДД.

34-летний пранкер Валерий Пичурин решил выделиться на зимних дорогах Красноярска необычным автомобилем. Но новогодние гирлянды показались ему скучными, мишура уже не актуальна – февраль на дворе, поэтому он «заковал» свой автомобиль в ледяной панцирь и отправился рассекать по городу. Далеко уехать он не смог, прокатился с Калинина до 2-й Брянской, где его уже через несколько километров пути задержали инспекторы ДПС.

ВАЗ-2105 смотрелся эффектно – льдом был покрыт весь кузов машины, в том числе и стекла. Но следить за дорогой сквозь толщу замёрзшей воды как-то надо, поэтому после заливки Валерий «прорубил окно в мир» на лобовом стекле и отправился рассекать по городу. Своей цели пранкер добился, видео и фото его автомобиля стали распространяться в соцсетях, где их и заметили госавтоинспекторы.

Личность водителя была довольно скоро установлена, на место отправился экипаж ДПС. Автолюбителя-экспериментатора остановили и привлекли к административной ответственности. Валерию предстоит оплатить штрафы за технические неисправности: ограниченную обзорность со стороны водителя – «окно в мир» было слишком мало для полноценного обзора дороги, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей транспортного средства. Ну и за отсутствие страхового полиса, и нечитаемый госномер, конечно же.

Передвигаться по дорогам города «автоайсбергу» сразу же запретили. На парковку автомобиль в ледяном панцире отправился на эвакуаторе.

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