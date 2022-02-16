«Капкейки и оригами»: какие подарки ждать мужчинам на День защитника отечества 23 февраля в Красноярске 2022

Один из вариантов подарка на 23 февраля в Красноярске - капкейк Фото: Мария ЛЕНЦ

Для кого-то 23 февраля – это в первую очередь просто выходной, для кого же это действительно праздник, к которому готовятся со всей серьезностью. Рассказываем, какие подарки ждать мужчинам на День защитника отечества 23 февраля в Красноярске 2022. Но судя по Google Trends каких-то сюрпризов можно не ждать, и уже привычные носки с пеной для бритья в сравнении не кажутся чем-то набившим оскомину.

Чаще всего 23 февраля в Красноярском крае гуглят с целью узнать – выходной это день или нет. Да, основной запрос – это даже не подарок. Но отчаиваться не нужно… Без сюрприза не останемся!

Самый популярный запрос среди того, что реально можно подарить – это коллаж. Хороший это подарок или нет – каждый решит сам.

Почетное второе место удерживает такой запрос, как… оригами. Возможно, в День защитника отечества люди хотят вспомнить 2007 год, но не исключено, что кто-то действительно решил подарить оригами. Сколько мужчин в Красноярском крае увлекается этим видом изобразительного искусства – вопрос риторический.

Следующий по популярности запрос – это тост. Ну, здесь все понятно. Тосты нравятся всем, а хороший тост всем в квадрате. Ни одной посиделке несколько ярких поздравительных слов не мешали.

А вот дальше – внезапно. В качестве подарка ищут прыжок с парашютом. Ну, это вариант для любителя. Если человек ни разу не упоминал, что хочет провести так свой досуг, стоит подумать – дарить это или воздержаться, тем более, что удовольствие не из дешевых.

БОНУС

Развитие речи! Да, он на шестом месте. В последнее время все чаще можно услышать, что какой-то теоретический молодой человек «двух слов связать не может», так что может это и не лишено смысла. А может быть, число мужчин потерявших дар речи после защиты родины, резко возросло.

Дальше же уже по мелочи. Люди ищут идеи для викторин, конкурсы для мальчиков, оригинальные плакаты и… капкейки – ну а что? Звучит модно, правда при вручении этого подарка нужно проследить, что скажет мужчина в ответ, если ничего, то и поделать нечего – просто пожелать приятного аппетита. В любом случае, всем защитникам отечества хорошего 23 февраля!