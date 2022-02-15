Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

Новый логистический комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров открылся в июле прошлого года в селе Шуваево Емельяновского района, он обслуживает магазины «Пятерочка» в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области. В распределительный центр свою продукцию поставляют 46 региональных компаний. Всего он принимает товары от 300 поставщиков по 6 200 позициям. Его посетил глава региона Александр Усс:

- Красноярцам очень важно получать свежие и качественные продукты питания, а нашим местным производителям - гарантированные каналы поставок. Радует, что продукция наших селян уходит за пределы региона. Системный сбыт продукции – это всегда необходимая предпосылка для развития производства. Задача властей - поддерживать инициативы по созданию центров логистики.

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

По словам Юлии Тюленевой, директора макрорегиона «Сибирь» «Пятерочки», распределительный центр в Красноярске стал вторым для компании в СФО, раньше все магазины обслуживал центр в Новосибирске. Его открытие позволит увеличить логистические мощности и снизить расходы поставщиков на доставку товара. Ассортимент торговой сети станет шире, товары станут свежее и доступнее. Компания планирует увеличить долю местных продуктов в краевых магазинах.

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

ЦИФРЫ

До 80% - достигает доля местной продукции в магазинах «Пятерочка» в отдельных категориях

1,8 тысяч – красноярцев работают в торговой сети «Пятерочка» в крае

700 сотрудников - трудоустроит распределительный центр после выхода на полную мощность

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

Справка «КП»

Распределительный центр имеет грузооборот до 5 тысяч тонн в сутки, несколько зон хранения с разной температурой вместимостью 32 752 паллетоместа – отдельно хранятся овощи, фрукты, замороженная продукция. В работе центра используют энергоэффективные технологии. Например, в зимнее время продукты охлаждаются наружным холодным воздухом, а светодиодное освещение помогает экономить затраты на электричество, что снижает конечную стоимость товара для потребителя.